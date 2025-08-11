Provincia ofreció a los estatales un aumento semestral del 7 %, con piso mínimo garantizado de 40 mil pesos en los primeros meses

La propuesta incluye una suba salarial distribuida en 1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. El aumento no podrá ser inferior a 40 mil pesos desde julio, que se amplía a 70 mil a partir de octubre.

Actualidad11 de agosto de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
WhatsApp Image 2025-08-11 at 12.20.07 PM

También se extiende a los asistentes escolares el incentivo de Asistencia Perfecta -el monto será equivalente al 60 % de lo que cobra el docente-; y al personal hospitalario se le actualizarán los incentivos que se otorgaran desde 2021. Las autoridades remarcaron “las eficiencias del Gobierno para poner todo lo posible en esta composición del salario de los trabajadores”.

El Gobierno Provincial formalizó este lunes una propuesta de incremento salarial del 7 % semestral para los empleados públicos, en el marco de la reunión paritaria central que se desarrolló en Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. 
El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; acompañado de sus pares de Economía, Pablo Olivares, y de Trabajo y Seguridad Social, Roald Báscolo; además de Marcelo Delfor, en representación de ATE, y Jorge Molina, por UPCN. 
La propuesta contempla un aumento del 7 % dividido en seis tramos: 1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los incrementos se calculan sobre la base de los sueldos de junio y se garantiza un piso mínimo de $ 40.000 para los primeros tres meses y otros $ 30.000 más para los tres meses restantes. 
Además, se anunció que para el personal hospitalario representado por la administración central, se jerarquizará un incentivo que se dispuso en 2021 - durante la pandemia –, en tanto que para los asistentes escolares se extenderá el equivalente al 60% del incentivo a la Asistencia Perfecta.

Equilibrio en las cuentas públicas

Bastia reconoció que el ofrecimiento se realizó en el marco “de la responsabilidad fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas y contemplando el esfuerzo de los trabajadores pero sin dejar de atender el resto de los compromisos del Estado provincial como la seguridad, la educación, la salud, el mantenimiento de las rutas, las obras de infraestructura y en un escenario donde lo que se mantuvo constante es la pérdida de recursos”. 
Olivares, por su parte, aseguró que el objetivo del Gobierno Provincial “siempre fue tener el mayor lapso posible en una propuesta, maximizando las eficiencias del Gobierno para poner todo lo posible en esta anticipación y composición del salario de todos los trabajadores”, garantizando “a gran parte de los trabajadores, con estos mínimos garantizados, un incremento desde el inicio del 4 % y desde octubre completando casi un 8 %”.  
Respecto del incentivo al personal hospitalario, el ministro subrayó que se dispuso ante “la demanda que está teniendo el sistema de salud y es importante atender esas primeras líneas de atención”, en tanto que el incentivo que se trasladará a los asistentes escolares, se dispuso “porque entendemos que los trabajadores que hacen a la actividad escolar tienen hoy un nivel de ausentismo superior y esto colaborará en mayor estabilidad, presencia y continuidad en los servicios de los asistentes escolares”. 
Por último, las autoridades resaltaron que “el trabajo conjunto que venimos desarrollando es la mejor garantía que los trabajadores pueden tener que cualquier evolución futura de las variables económicas, será contemplada en esta mesa paritaria que tiene continuidad”.

Te puede interesar
125264w790h444c.jpg

Un fuerte reclamo a los gobiernos Nacionales y provinciales dejaron los discursos ruralista en la tribuna de la Expo Rural de Reconquista

Carlos Lucero
Actualidad11 de agosto de 2025

En este acto que enarboló el lema "Camino a los 90 años de la EXPO" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo, Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la SRR.Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al Sur y valoró una mejora en seguridad rural.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 2.39.43 PM

Clara García en las expos rurales: “el interior productivo de Santa Fe sigue empeñado en crecer, agregar valor y generar empleo”

Carlos Lucero
Actualidad09 de agosto de 2025

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo en las exposiciones rurales de La Criolla y Reconquista, mientras que otras están en agenda. “El interior productivo de Santa Fe, a cualquier zona que vayamos, está enfocado en incorporar la última tecnología, mejorar la productividad, ser cada vez más competitivo", destacó.

Ranking
20250806_121123

San Cristóbal no está ajeno a la Emergencia en Discapacidad: La situación actual en el Centro de Día "Sin Fronteras"

Noelí Rojas
Mas Secciones - Sociedad11 de agosto de 2025

La realidad que atraviesan las familias, los profesionales y las instituciones no es sencilla y preocupa a toda la sociedad, por eso es necesario informarse acerca de este tema y quitar dudas al respecto. Por este motivo, mediante una entrevista, la directora del Centro de Día "Sin Fronteras" de la ciudad de San Cristóbal, Laura Lazzaroni, explicó cómo están trabajando y de qué manera atraviesan la emergencia en discapacidad.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 2.39.43 PM

Clara García en las expos rurales: “el interior productivo de Santa Fe sigue empeñado en crecer, agregar valor y generar empleo”

Carlos Lucero
Actualidad09 de agosto de 2025

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo en las exposiciones rurales de La Criolla y Reconquista, mientras que otras están en agenda. “El interior productivo de Santa Fe, a cualquier zona que vayamos, está enfocado en incorporar la última tecnología, mejorar la productividad, ser cada vez más competitivo", destacó.

maxresdefault

Alejandro Tognolo sería el nuevo jefe de la UR XIII

Carlos Lucero
11 de agosto de 2025

Extraoficialmente se estaría produciendo un cambio de autoridades en la cúpula de la polìcia departamental, el nuevo jefe serìa un joven quien se desempeñaba como Subjefe URXI. El Lic. Alejandro Tognolo es Director de Policía

El Departamental

Recibí las últimas Noticias