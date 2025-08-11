Provincia ofreció a los estatales un aumento semestral del 7 %, con piso mínimo garantizado de 40 mil pesos en los primeros meses

Un fuerte reclamo a los gobiernos Nacionales y provinciales dejaron los discursos ruralista en la tribuna de la Expo Rural de Reconquista
En este acto que enarboló el lema "Camino a los 90 años de la EXPO" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo, Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la SRR.Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al Sur y valoró una mejora en seguridad rural.