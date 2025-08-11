Un fuerte reclamo a los gobiernos Nacionales y provinciales dejaron los discursos ruralista en la tribuna de la Expo Rural de Reconquista

Durante el acto oficial, brindaron sus discursos el presidente de la Sociedad Rural de Hicieron uso de la palabra, el Pte de SRR Augusto Gastaldo; el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Bernardo Martín Vignatti; y el Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Lic. Gustavo Puccini

Minutos después de las 20:00 horas del domingo 10 de agosto de 2025, finalizó la 89a Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista. Fue otro año exitoso, aunque siempre hay cosas por mejorar; y eso ya se presenta como un gran atractivo para pensar la próxima edición, que será la número 90. Las tres jornadas con la Expo abierta al público fueron muy concurridas, empezando el viernes 8, cuando se congregaron más de 12.000 alumnos de diferentes escuelas y niveles del Norte de Santa Fe. Y ese día ya fue numeroso el público general que concurrió. La masiva respuesta siguió creciendos sábado y domingo.

También se repitió el éxito de la Peña Folklórica que organiza anualmente el Ateneo Juvenil de la SRR. Los 800 lugares vendidos; y había más gente, entre invitados, organizadores, trabajadores, artistas y sus ayudantes.

Como parte de las actividades de la jornada clausura, se realizó el acto central de la muestra, encabezado por el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo; acompañado por autoridades provinciales, municipales y representantes institucionales, entre ellos, los intendentes de Reconquista, Avellaneda y Malabrigo, Enri Vallejos, Gonzalo Braidot y Roberto Spontón; los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y de Trabajo, Coco Báscolo; el senador provincial Orfilio Chacho Marcón; los diputados provinciales Dionisio Scarpín y Sergio Rojas; los presidentes de los Concejos Municipales de Reconquista y Avellaneda, Fedra Buseghin y Tomás Franzoi; autoridades militares, policiales, y público en general.

En el inicio, los legisladores presentes entregaron reconocimientos de ambas Cámaras Legislativas de la provincia de Santa Fe a la entidad ruralista, en homenaje a su trayectoria y al valor institucional de la muestra.

En el acto central de la 89ª Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Servicios de Reconquista, el presidente de la Sociedad Rural,Augusto Gastaldo, destacó el papel fundamental del sector agropecuario y la necesidad de políticas públicas efectivas.

"Hoy, al celebrar esta 89ª edición y mirar hacia los 90 años, reafirmamos nuestro compromiso de crecer, defender lo que es nuestro y tender puentes con toda la sociedad", afirmó el presidente, subrayando la importancia de forjar un vínculo entre productores y comunidades.

SE REQUIERE UN CAMBIO URGENTE EN LA GESTIÓN PROVINCIAL

Gastaldo enfatizó la necesidad urgente de un cambio en la gestión provincial, diciendo en su discurso oficial que: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio al gobierno provincial, para superar la burocracia y apoyar la producción".

"El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial, que supere la burocracia y apoye la producción."

En nombre de la Sociedad Rural, reclamó sobre la falta de soluciones adecuadas para los Bajos Submeridionales, mencionando que el Norte de Santa Fe tiene un millón de hectáreas donde "es muy difícil producir debido a los permanentes embates por falta de infraestructura en el manejo eficaz del agua".

También reprochó la "falta de decisión política para encarar el plan integral", sugiriendo que las inversiones en la región son insuficientes y que "el sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable, al gobierno provincial". Además, hizo hincapié en la necesidad de "limpieza de los canales, los salteos y la reparación de los caminos" como obras imprescindibles para mejorar la situación.

Reprochó la falta de inversión y decisión política en el Norte de Santa Fe en comparación con lo que se logró en el Sur de la provincia con la Laguna de La Picasa. Se destacó que, a pesar de enfrentar problemas similares, en la cuenca de La Picasa sí se realizaron inversiones significativas, mientras que en el norte de Santa Fe, no se hizo lo mismo.

En el discurso oficial de la sociedad rural, Gastaldo mencionó que la infraestructura del Norte Santafesino se encuentra en un estado "paupérrimo". Se indicó que hay un grave deterioro en la infraestructura vial nacional y provincial, así como en el mantenimiento de caminos rurales y semiurbanos. Los puentes y rutas están en condiciones que datan de épocas anteriores a la actual.

En concreto, se reclamó la necesidad urgente de realizar obras de mantenimiento en la infraestructura existente, como la limpieza de canales, reparación de caminos y puentes. Indicó que, debido a la situación de sequía que afecta algunas regiones, es un momento propicio para llevar a cabo estas obras, que son críticas para mejorar la producción agrícola y la calidad de vida en la región. Además, hizo un llamado a mejorar la gestión política y administrativa para resolver los problemas de infraestructura de manera efectiva.

Entrega de líneas de créditos a tasa 0%,

La Asociación para el Desarrollo Regional informa que mañana domingo 10 de

agosto a las 13:15hs en la EXPO RURAL de Reconquista, en el Auditorio Patricio

Diez, se llevará a cabo la entrega de líneas de créditos a tasa 0%, bajo la Resolución

Nº 1683/24 – 222/25, en el marco de la emergencia agropecuaria, vía inscripción

AFEM (Asistencia Financiera Emergencia Agropecuaria; junto al Ministro de

Desarrollo Productivo, Lic. Gustavo Puccini y miembros de la Comisión Directiva.

Se entregarán 22 créditos de fondos provenientes de la provincia de Santa Fe,

por un monto total de $ 82.847.200; con el objetivo de apoyar a los pequeños y

medianos productores ganaderos santafesinos a través de herramientas que les

permitan superar las dificultades derivadas de la escasez de agua y alimentos para el

ganado, mediante dos líneas de financiamiento, “Capital Aguada” y “Gastos

Operativos y/o Corrientes”.

Son 10 créditos de hasta $ 4.500.000 (Pesos: Cuatro millones quinientos mil),

de la línea “Capital Aguada”, destinados a la adquisición de materiales para la

colocación de molinos, bombas sumergibles con o sin pantallas solares, depósitos de

agua o represas para almacenamiento de agua.

Son 12 créditos de hasta $ 4.000.000 (Pesos: Cuatro millones), de la línea

“Gastos Operativos y Corrientes”, destinados a la adquisición de forraje que

permita alimentar al ganado bovino, afrontar gastos corrientes, de funcionamiento y

otros, tales como: combustibles o acarreo de agua.

Ambas líneas, con tasa 0%, un período de amortización de 18 meses, con 6 meses

de gracia y 12 cuotas iguales y consecutivas.

Beneficiarios Línea Capital Aguada – 10 productores por $ 41.547.200

 Reconquista

 Stacul, Laura Inés

 Avellaneda

 Marchetti, Luis Francisco

 Malabrigo

 Cattarozzi, José Luis

 Yoris, Mariano Riquelmo

 Romang

 Molinari, Luis Federico

 Sager, Liliana Noemí

 Stirnemann, Rosana Aurora

 Yerien, Teresa Beatríz

 La Sarita

 Bogner, Fabricio Rubén

 Arroyo Ceibal

 Sucesión Sager Humberto Ramón

Beneficiarios Línea Gastos Operativos y/o Corrientes – 12 productores por $ 41.300.000

 Malabrigo

 Firpo, Pablo Antonio

 Gauna, Hernán Severino

 Romano, Fabián Ceferino

 Trevisan, Mauro Antonio

 Zanuttini, Federico

 Romang

 Pighín, Claudio Luis

 Yerien, Gabriel Alejandro

 Lanteri

 Maurenzi, Nelson Humberto

 La Sarita

 Gallard, Francisco Adolfo

 Gallard, Maximiliano Damián

 Trosch, Betiana Soledad

 Colonia Duran

 Romano, Ariel Placido