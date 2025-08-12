Convencionales se reunieron con representantes de los Entes Metropolitanos de Santa Fe y Rosario

En el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los integrantes de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial se reunieron este lunes con representantes de los Entes Metropolitanos de Santa Fe y Rosario y los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la Cámara de Diputados y Diputadas, expusieron sus proyectos sobre Ordenamiento Territorial y Derecho a la Ciudad: el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), Cristian Hoffman, por el Ente Metropolitano Santa Fe; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el presidente del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), Héctor Floriani, por el Ente Metropolitano de Rosario, y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

También expusieron el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, y el presidente comunal de Fuentes, Sebastián Heredia, por el Foro de Intendentes de la UCR; el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, y el presidente comunal de Arteaga, Julián Vignati, por el Foro de Intendentes del PJ; y el intendente de Recreo, Omar Colombo, por el Foro de Intendentes del Partido Socialista.

Previamente, la Comisión trabajó sobre los proyectos presentados en su temática.