Convencionales se reunieron con representantes de los Entes Metropolitanos de Santa Fe y Rosario

También expusieron sus proyectos integrantes de los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales. Fue en el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

En el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los integrantes de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial se reunieron este lunes con representantes de los Entes Metropolitanos de Santa Fe y Rosario y los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la Cámara de Diputados y Diputadas, expusieron sus proyectos sobre Ordenamiento Territorial y Derecho a la Ciudad: el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), Cristian Hoffman, por el Ente Metropolitano Santa Fe; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el presidente del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), Héctor Floriani, por el Ente Metropolitano de Rosario, y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

También expusieron el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, y el presidente comunal de Fuentes, Sebastián Heredia, por el Foro de Intendentes de la UCR; el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, y el presidente comunal de Arteaga, Julián Vignati, por el Foro de Intendentes del PJ; y el intendente de Recreo, Omar Colombo, por el Foro de Intendentes del Partido Socialista.

Previamente, la Comisión trabajó sobre los proyectos presentados en su temática.

