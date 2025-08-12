Convencionales se reunieron con representantes de los Entes Metropolitanos de Santa Fe y Rosario

El Gobierno avanza contra el Congreso y profundiza el ajuste del INTA
El Gobierno de Javier Milei transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
También expusieron sus proyectos integrantes de los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales. Fue en el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.Actualidad12 de agosto de 2025El Departamental
En el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los integrantes de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial se reunieron este lunes con representantes de los Entes Metropolitanos de Santa Fe y Rosario y los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales.
Durante el encuentro, llevado a cabo en la Cámara de Diputados y Diputadas, expusieron sus proyectos sobre Ordenamiento Territorial y Derecho a la Ciudad: el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), Cristian Hoffman, por el Ente Metropolitano Santa Fe; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el presidente del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), Héctor Floriani, por el Ente Metropolitano de Rosario, y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.
También expusieron el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, y el presidente comunal de Fuentes, Sebastián Heredia, por el Foro de Intendentes de la UCR; el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, y el presidente comunal de Arteaga, Julián Vignati, por el Foro de Intendentes del PJ; y el intendente de Recreo, Omar Colombo, por el Foro de Intendentes del Partido Socialista.
Previamente, la Comisión trabajó sobre los proyectos presentados en su temática.
El Gobierno de Javier Milei transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
Estará a cargo de Henoch Aguiar, experto en Telecomunicaciones, Desarrollo Digital y Sociedad del Conocimiento. Inscripciones abiertas.
En este acto bajo el lema "Camino a los 90 años de la Expo" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la Sociedad Rural Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al sur y valoró una mejora en seguridad rural.
El senador Felipe Michlig participó de las distintas actividades organizadas para este sábado.
La propuesta incluye una suba salarial distribuida en 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. El aumento no podrá ser inferior a 40 mil pesos desde julio, que se amplía a 70 mil a partir de octubre.
"Vamos a hacer un ofrecimiento semestral", confirmó Maximiliano Pullaro la semana pasada en torno a las negociaciones.
La candidatura a nivel nacional de la vicegobernadora implica cambios en la estructura de poder en Santa Fe.
La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
Extraoficialmente se estaría produciendo un cambio de autoridades en la cúpula de la polìcia departamental, el nuevo jefe serìa un joven quien se desempeñaba como Subjefe URXI. El Lic. Alejandro Tognolo es Director de Policía.
La propuesta incluye una suba salarial distribuida en 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. El aumento no podrá ser inferior a 40 mil pesos desde julio, que se amplía a 70 mil a partir de octubre.
En este acto bajo el lema "Camino a los 90 años de la Expo" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la Sociedad Rural Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al sur y valoró una mejora en seguridad rural.