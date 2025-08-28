La Caja de Jubilaciones es intransferible

Te puede interesar

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre El Departamental Actualidad 28 de agosto de 2025 A dos meses de los comicios en los que Santa Fe elegirá nueve diputados, Nación definió las compensaciones para autoridades de mesa en la jornada electoral.

La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección El Departamental Actualidad 28 de agosto de 2025 Según el cambio votado por los constituyentes, el mandato actual del jefe de la Casa Gris será tomado como el primero.

Pablo Farías": Estamos construyendo una Carta Magna moderna y de cara a la ciudadanía. Carlos Lucero Actualidad 28 de agosto de 2025 Hoy trabajamos sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, quitando viejos privilegios como los fueros, poniendo fin a las reelecciones indefinidas y estableciendo la posibilidad de una reelección inmediata para todos los cargos electivos, y ampliando el período ordinario de sesiones legislativas.

ATE exige el esclarecimiento sobre las sospechas de coimas en la ANDIS Carlos Lucero Actualidad 27 de agosto de 2025 La Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- manifiesta su profunda preocupación frente a los hechos de público conocimiento y las sospechas sobre las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y exige un inmediato esclarecimiento tanto como la efectiva sanción a las y los funcionarios responsables de las operaciones fraudulentas.

Las vecinales de San Cristóbal convocaron a la comunidad para tratar el tema inseguridad Carlos Lucero Actualidad 26 de agosto de 2025 Aplausos para la vecinales de la ciudad, que debemos reconocer como los motores de estas iniciativas que convocan a tratar este difícil tema de la inseguridad. Cada vez que se produce algún pico de violencia como el que tuvimos el fin de semana pasado todos pasamos en modo alerta. Pero es importante que se siga trabajando en comunidad, no hay soluciones mágicas, aunque muchos piensan que necesitamos "Plomo o cárcel", otros pensamos en la prevención y no dejarle el territorio libre al narcotráfico y al delito es un camino más provechoso para nuestra sociedad.-