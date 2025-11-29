Michlig encabezó la apertura de sobres para la repavimentación de la Ruta Pcial. N° 13, tramo Virginia – Capivara



En la ciudad de San Cristóbal, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N°935/2025, destinada a la ejecución de la “obra de repavimentación de la Ruta Provincial N°13 – Tramo Virginia – San Cristóbal, Sección km 227+800 a km 256+329 (Capivara)” y «reacondicionamiento de la travesía urbana de Humberto Primo«, cuyo presupuesto oficial asciende a $21.035.101.471,29 con un plazo de ejecución de 12 meses calendario.

La obra permitirá mejorar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad entre Virginia, Constanza, Capivara, Humberto Primo y San Cristóbal, consolidando un corredor fundamental para el desarrollo productivo y social del departamento.

El acto se realizó en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Cristóbal, cedidas especialmente para este fin por su presidente, Dr. Francisco Mayoraz, y fue encabezado por el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González, el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el Subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo; el presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa, entre otros.

Una obra estratégica para el departamento San Cristóbal

Durante el acto, Michlig agradeció al gobierno provincial y destacó que “esta intervención es una nueva muestra del firme compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro (con la instrumentación del ministerio de obras públicas que conduce Lisandro Enrico y la DPV a cargo de Pablo Seghezzo y equipo) de avanzar con obras estructurales que transforman la realidad productiva y social de todo el territorio provincial”.

Resaltó además la importancia de mejorar la conectividad en la traza, optimizando la fluidez vehicular, transitabilidad y seguridad vial, beneficiando directamente a las localidades de Virginia, Constanza y Capivara, y reforzando la vinculación con San Cristóbal y toda la región.

Intervenciones por localidad: Humberto Primo – Travesía Urbana -// Nueva parada de ómnibus -// Iluminación LED -//Defensas metálicas -// Señalización horizontal y vertical

Ofertas presentadas

Se recibieron diez (10) ofertas de las siguientes empresas:

LUIS LOSI S.A. – Cotiza: $16.999.673.525,27

POSE S.A. – Cotiza: $19.494.436.595,53

PELQUE S.A. – Cotiza: $21.192.070.150,33

NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A. – Cotiza: $20.734.298.340,83

LAROMET S.A. – Cotiza: $17.214.449.323,00

EDECA S.A. – OBRING S.A. (UT) – Cotiza: $20.614.045.078,32

INAR VIAL S.A. – Cotiza: $18.451.000.331,68

ROVIAL S.A. – Cotiza: $16.880.525.402,00

PONCE CONSTRUCCIONES S.A. – Cotiza: $16.387.368.417,71

RAVA S.A. de CONSTRUCCIONES – Cotiza: $18.795.155.304,39

Todas las ofertas fueron recibidas con la documentación y pólizas de caución correspondientes.

Otras autoridades presentes

Durante el acto también se destacó la presencia de:

Claudio Cuaranta – Presidente Comunal de Constanza

Adriana Córdoba – Presidente Comunal de Capivara

Marcelo Lind – Presidente Comunal de Moisés Ville

Patricia Mandrile – Presidente Comunal de Colonia La Clara

Carina Frank – Presidente Comunal de Dos Rosas y La Legua

Dana Astore – Presidenta Comunal de Las Palmeras

Mauro Gilabert – Presidente Comunal de Humberto 1°

Carlos Cattaneo – Director Coordinador de la Zona Norte de Vialidad Provincial

Horacio Rigo – Delegado Regional de Educación

Carolina Corona – Referente territorial del Ministerio de Cultura

Pablo Bonacina – Concejal de San Cristóbal

Edgardo Martino – Concejal de San Cristóbal

Marcelo Andreychuk – Intendente de San Cristóbal

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Jefes, técnicos y personal de la Dirección Provincial de Vialidad. Representantes técnicos de las empresas oferentes.