Michlig encabezó la apertura de sobres para la repavimentación de la Ruta Pcial. N° 13, tramo Virginia – Capivara

"Esta ruta se construyó en 1979 y desde entonces nunca tuvo una repavimentación integral. Solo se realizaron trabajos parciales de bacheo, que arreglaban un sector pero a los pocos meses se deterioraba otro. Fueron más de 40 años de espera. Hoy estamos dando un paso histórico para ponerla definitivamente en valor, gracias a un gobierno presente que cumple con la palabra”, señaló Michlig

29 de noviembre de 2025
En la ciudad de San Cristóbal, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N°935/2025, destinada a la ejecución de la “obra de repavimentación de la Ruta Provincial N°13 – Tramo Virginia – San Cristóbal, Sección km 227+800 a km 256+329 (Capivara)” y «reacondicionamiento de la travesía urbana de Humberto Primo«, cuyo presupuesto oficial asciende a $21.035.101.471,29 con un plazo de ejecución de 12 meses calendario.

La obra permitirá mejorar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad entre Virginia, Constanza, Capivara, Humberto Primo y San Cristóbal, consolidando un corredor fundamental para el desarrollo productivo y social del departamento.

El acto se realizó en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Cristóbal, cedidas especialmente para este fin por su presidente, Dr. Francisco Mayoraz, y fue encabezado por el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González, el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el Subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo; el presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa, entre otros.

Una obra estratégica para el departamento San Cristóbal
Durante el acto, Michlig agradeció al gobierno provincial y destacó que “esta intervención es una nueva muestra del firme compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro (con la instrumentación del ministerio de obras públicas que conduce Lisandro Enrico y la DPV a cargo de Pablo Seghezzo y equipo) de avanzar con obras estructurales que transforman la realidad productiva y social de todo el territorio provincial”.

Resaltó además la importancia de mejorar la conectividad en la traza, optimizando la fluidez vehicular, transitabilidad y seguridad vial, beneficiando directamente a las localidades de Virginia, Constanza y Capivara, y reforzando la vinculación con San Cristóbal y toda la región.

Intervenciones por localidad: Humberto Primo – Travesía Urbana -// Nueva parada de ómnibus -// Iluminación LED -//Defensas metálicas -// Señalización horizontal y vertical
Ofertas presentadas
Se recibieron diez (10) ofertas de las siguientes empresas:

LUIS LOSI S.A. – Cotiza: $16.999.673.525,27
POSE S.A. – Cotiza: $19.494.436.595,53
PELQUE S.A. – Cotiza: $21.192.070.150,33
NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A. – Cotiza: $20.734.298.340,83
LAROMET S.A. – Cotiza: $17.214.449.323,00
EDECA S.A. – OBRING S.A. (UT) – Cotiza: $20.614.045.078,32
INAR VIAL S.A. – Cotiza: $18.451.000.331,68
ROVIAL S.A. – Cotiza: $16.880.525.402,00
PONCE CONSTRUCCIONES S.A. – Cotiza: $16.387.368.417,71
RAVA S.A. de CONSTRUCCIONES – Cotiza: $18.795.155.304,39
Todas las ofertas fueron recibidas con la documentación y pólizas de caución correspondientes.

Otras autoridades presentes
Durante el acto también se destacó la presencia de:
Claudio Cuaranta – Presidente Comunal de Constanza
Adriana Córdoba – Presidente Comunal de Capivara
Marcelo Lind – Presidente Comunal de Moisés Ville
Patricia Mandrile – Presidente Comunal de Colonia La Clara
Carina Frank – Presidente Comunal de Dos Rosas y La Legua
Dana Astore – Presidenta Comunal de Las Palmeras
Mauro Gilabert – Presidente Comunal de Humberto 1°
Carlos Cattaneo – Director Coordinador de la Zona Norte de Vialidad Provincial
Horacio Rigo – Delegado Regional de Educación
Carolina Corona – Referente territorial del Ministerio de Cultura
Pablo Bonacina – Concejal de San Cristóbal
Edgardo Martino – Concejal de San Cristóbal
Marcelo Andreychuk – Intendente de San Cristóbal
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Jefes, técnicos y personal de la Dirección Provincial de Vialidad. Representantes técnicos de las empresas oferentes.





