Michlig encabezó la apertura de sobres para la repavimentación de la Ruta Pcial. N° 13, tramo Virginia – Capivara

Pullaro inauguró el Nuevo Hospital Regional de Rafaela: “Tenemos la mejor salud pública de la República Argentina" “Cumplimos la palabra”, destacó el Gobernador. Con una inversión de más de 66.000 millones de pesos, la Provincia de Santa Fe inauguró el efector más moderno de Argentina. El mandatario estuvo acompañado por sus antecesores, Antonio Bonfatti y Omar Perotti, ministros y autoridades locales. “Cuando en el país se frena la obra pública, en Santa Fe se acelera”, enfatizó Pullaro.