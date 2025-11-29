Pullaro inauguró el Nuevo Hospital Regional de Rafaela: “Tenemos la mejor salud pública de la República Argentina"

Michlig encabezó la apertura de sobres para la repavimentación de la Ruta Pcial. N° 13, tramo Virginia – Capivara
"Esta ruta se construyó en 1979 y desde entonces nunca tuvo una repavimentación integral. Solo se realizaron trabajos parciales de bacheo, que arreglaban un sector pero a los pocos meses se deterioraba otro. Fueron más de 40 años de espera. Hoy estamos dando un paso histórico para ponerla definitivamente en valor, gracias a un gobierno presente que cumple con la palabra”, señaló Michlig