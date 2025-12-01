Día Mundial de la Lucha contra el Sida / VIH

Establecida en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Día Internacional de la Respuesta al VIH- Sida tiene como objetivo informar, concientizar, prevenir y sumar participaciones en la acción contra esta enfermedad.

Realizarse la prueba permite acceder a un tratamiento adecuado a tiempo, llevar una buena calidad de vida y reducir el riesgo de transmisión.

¿Qué es el VIH?

La sigla VIH significa Virus de la Inmunosuficiencia Humana. Es una enfermedad viral que ataca principalmente a las células del sistema inmunológico.

El VIH es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de las personas. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

Como consecuencia de ese ataque, el cuerpo tiende a disminuir sus defensas y comienza a enfermarse por la acción de microorganismos que antes eran detectados por esas células que impedían que causen daño.

¿Cómo se diagnostica?

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el virus es a través de un test.

El análisis es voluntario, confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito. También podés hacerte el test en diferentes organizaciones de la ciudad.

Los chequeos clínicos de rutina permiten detectar la enfermedad en sus estadíos más tempranos. No es lo mismo hacer un diagnóstico en un paciente en el momento que sus defensas están muy bajas, que cuando se diagnostica durante un chequeo, ya que permite que el tratamiento se instale con mayor rapidez y que las defensas no se vean deterioradas.

Transmisión

El VIH se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Se transmite a través del contacto de estos fluidos con las mucosas o el torrente sanguíneo de otra persona.

Las vías de transmisión son pocas y bien definidas:

- Vía sexual: por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. El 90% de las transmisiones de VIH se producen por esta vía.

- Vía sanguínea: por contacto con sangre al compartir jeringas o canutos para el uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o punzante.

- Vía perinatal o vertical: de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

¿Cuál es el método más efectivo de prevención?

Si bien el preservativo no es infalible, continúa siendo el método preventivo de contagio de más alta eficacia, y es muy importante recalcarlo, ya que la vía de contagio sexual es la más frecuente.

¿Cómo es el tratamiento?

El mismo se basa en tres drogas diferentes, denominadas antirretrovirales. Sin embargo, cabe la posibilidad de que las drogas estén unificadas en una sola pastilla, o que se tomen por separado. Hoy por hoy, tienen muchos menos efectos adversos que los pasados cocktailes y los pacientes no deben modificar demasiado su estilo de vida.

El VIH es una enfermedad transversal que atraviesa diferentes estilos de vida, estratos sociales, orientación sexual y edad. Lo fundamental es dejar de lado los estigmas sociales y que podamos comprender que se trata de una enfermedad con la que se puede convivir y llevar una buena calidad de vida, como ocurre con cualquier otra enfermedad crónica no terminal.

¿Dónde puedo realizarme el test?

El test de VIH puede llevarse a cabo tanto en instituciones de salud públicas como privadas.