Con 6 oferentes, licitaron la adquisición de 75 mil medidores inteligentes

Con una inversión oficial de $ 11.530.531.675,91 -equivalente a 8,6 millones de dólares-, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó la apertura de sobres de la licitación para la compra de 60.000 medidores residenciales y 15.000 trifásicos inteligentes destinados a la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Las acciones se enmarcan en el plan dispuesto por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, para mejorar la eficiencia y el control del consumo de la energía en toda la provincia y para modernizar la infraestructura de la empresa.

La actividad se llevó adelante este miércoles en la sede de la empresa, ubicada en Bulevar Oroño 1260 en la ciudad de Rosario, y fue encabezada por la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, junto a otros miembros del directorio.

Según se detalló, con esta nueva tecnología se podrá supervisar el uso de la energía de manera remota, mejorar la precisión de los registros, reducir pérdidas y optimizar la provisión del servicio.

Anahí Rodríguez celebró “esta licitación histórica”, y agregó que “las acciones se enmarcan en la inversión que estamos realizando por instrucción de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro Gustavo Puccini, para avanzar con procesos de digitalización que nos permitan eficientizar a la Empresa Provincial de la Energía”.

Inversión provincial

La presidenta de la EPE señaló que “estamos dando un salto de calidad enorme, tenemos una planificación estipulada para toda la provincia de Santa Fe, pero el mayor porcentaje de los medidores que vamos a adquirir hoy van a ser colocados en la ciudad de Rosario en función de mapas que tenemos con el área comercial”.

Rodríguez destacó “el número de inversión muy importante en la licitación pública, no solo para la empresa, sino para la provincia y también en un contexto nacional donde estamos viendo muy pocas licitaciones. La EPE pagará con recursos propios para poder avanzar en un proceso de digitalización y tecnológico que nuestros usuarios esperan y que nosotros entendemos nos ayuda a mejorar la calidad del servicio que ofrecemos”.

Por otra parte, la funcionaria recordó que “estamos con muchas obras en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, ejecutando más de 100 proyectos. Lo que sucede en la ciudad de Rosario es visible, la verdad es que estamos interviniendo prácticamente en toda la ciudad, fundamentalmente con el recambio de cables de baja tensión, que es allí donde hemos tenido mayores dificultades en el verano”, sostuvo Anahí Rodríguez.

Las ofertas

A la convocatoria se presentaron seis empresas que realizaron los siguientes ofrecimientos: Cashpower Sudamericana S.A., cotizó USD 9.646.200,00 + IVA; Tecno Staff S.A.U., USD 11.113.601,81 + IVA; Tecno Staff S.A.U., USD 6.581.460,00 + IVA ; Telprotech S.A., USD 8.206.966,16 + IVA ; Conec-Tec S.A., USD 9.067.106,42 + IVA; y Storey S.A., USD 9.074.917,00 + IVA.