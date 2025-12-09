Provincia licitó la construcción de una línea de media tensión en la zona industrial de Suardi

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) llevó adelante la apertura de sobre para la licitación de la construcción de una nueva Línea Aérea de Media Tensión de 33kV en la zona industrial de Suardi, en el departamento San Cristóbal. El presupuesto oficial es de $ 477.860.894,46, tendrá un plazo de ejecución de 180 días y se financiará mediante la ley FER (Fondo de Electrificación Rural).

En la oportunidad, la titular de la Empresa Provincial de la Energía, Anahí Rodríguez sostuvo que “tenemos el compromiso y la intención marcada por el gobernador Maximiliano Pullaro de robustecer la infraestructura eléctrica en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, y avanzar desde la EPE con todas las mejoras que se necesitan, pensando siempre en el usuario”.

Además, Rodríguez destacó que “la inversión y la obra pública es la mejor herramienta que tenemos para transformar esta realidad”.

Durante el acto licitatorio, acompañaron a la presidenta de la EPE el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el intendente de la ciudad de Suardi, Hugo Boscarol; el vicepresidente de EPE, Lisandro Peresutti; la directora Vocal, Paola Forcada; el diputado provincial, Marcelo González y autoridades de la Cooperativa de Suardi.

Características de la obra

La construcción de esta nueva línea de media tensión de 33kV tiene como objetivo alimentar a 5 industrias locales y una cooperativa tambera. Para ello se llevará a cabo el tendido de 1100 metros de conductor reforzado con alma de acero, con postes de hormigón.

El proyecto prevé la ejecución de una terna subterránea, incluido un cable de reserva, proyectada con cable subterráneo de aluminio con pantalla electroestática de cobre y sección 1x185/50 mm2 Al.Cu. para vincular el tendido 33 kV existente con el proyectado. Además, se construirán dos Puestos Aéreos de Transformación y un Seccionador bajo carga.

Oferentes

Fueron 7 las empresas que presentaron sus propuestas para esta obra: Bauza Ingeniería SRL, Pirámide Constructora SA, Las Heras SA, Selec Ingeniería SRL, Base Ingeniería SRL, Winkelmann SRL y Bridge Hydrogen SA. Las mismas serán analizadas por los equipos técnicos para luego realizar la correspondiente adjudicación.

Sobre la Ley FER Nº 13.414

El Fondo de Electrificación Rural (FER) se creó con el objeto de dotar del servicio eléctrico al sector rural, en particular de las regiones y pobladores más alejados del territorio santafesino, que sean declaradas de electrificación rural obligatoria y en las que exista un estado de necesidad de infraestructura eléctrica, sean pobladores rurales con o sin explotaciones agropecuarias, plantas industriales radicadas en la zona rural y centros urbanos con menos de 3000 habitantes.