SAN CRISTÓBAL : PDI IDENTIFICÓ A UN HOMBRE Y UNA MUJER POR CHANTAJE

El DepartamentalMas Secciones - Educación10 de diciembre de 2025
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
El DepartamentalActualidad10 de diciembre de 2025
Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año.
Carlos LuceroActualidad12 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el pasado jueves a tres personas, identificadas como I. G., M. S. y L. C., en el marco de una causa por microtráfico y usurpación en la ciudad de San Cristóbal.
El DepartamentalPoliciales15 de diciembre de 2025
Un grave accidente ocurrió este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 4, cerca de María Luisa, cuando un camión y un auto chocaron de frente, dejando como saldo la muerte de una persona.