SAN CRISTÓBAL : PDI IDENTIFICÓ A UN HOMBRE Y UNA MUJER POR CHANTAJE



La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, identificó a los llamados R. G. O., de 56 años, y M. M. A. de 51 años, por chantaje en la ciudad de San Cristóbal.

La investigación se originó a partir de una denuncia y Como resultado de las tareas investigativas realizadas, y contando con orden judicial, se procedió a diligenciar un allanamiento en el domicilio ubicado en calle Salta Nº 900, con apoyo de personal de Operativa y Microtráfico.



En el lugar se encontraban R. G. O., de 56 años, y M. M. A. de 51 años, y lograron el secuestro de siete teléfonos celulares, dos cámaras, una CPU y la suma de $200.000 pesos.



Por disposición del Fiscal interviniente el hombre y la mujer mencionados fueron identificados por el delito de Chantage.