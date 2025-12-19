Clara García: "Después del año de la Reforma Constitucional, en 2026 vamos por las leyes para la Santa Fe del futuro"

En un multitudinario acto, Felipe Michlig asumió un nuevo mandato como presidente de la UCR provincial
La ocasión fue propicia para la inauguración de obras de puesta en valor de la histórica sede del Comité provincial de la ciudad de Santa Fe.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: "En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina".
Luego de la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, realizó un balance del año legislativo y destacó que “en un momento de la política nacional donde todo es crispación, falta de respeto y agresividad, la política santafesina se diferencia con su predisposición al diálogo y la búsqueda de consenso, que son una marca de identidad”.
En este sentido, la titular de la Cámara baja santafesina puso de relieve la aprobación de “más de 60 leyes a lo largo del año, algunas ya con sanción definitiva del Senado. En 2024 hubo más mensajes del Ejecutivo, con mucho acento en la seguridad, la justicia, la cuestión productiva. Este año se reflejó más la iniciativa de los legisladores, con muchas leyes vinculadas a lo territorial”, describió.
García también sostuvo que 2025 ha sido “un año intenso para la democracia santafesina” en virtud del proceso de reforma constitucional que transcurrió entre julio y septiembre. “Esta Legislatura ha sido escenario de audiencias públicas, del trabajo en comisiones, de sesiones plenarias de la Convención Constituyente. Fueron dos meses de trabajo intenso y ahora queda una gran tarea a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado porque hay una veintena de leyes que le van a dar carnadura al nuevo esqueleto de la Constitución provincial, pensando en la Santa Fe del futuro”, anticipó.
“Ya empezamos por votar el cambio de reglamento interno de esta casa porque el período legislativo ya no va a iniciar un tardío 1º de mayo sino dentro de poco, el 15 de febrero”, precisó la legisladora.
“La entrada en vigencia del nuevo texto implica sancionar normas vinculadas a municipios, coparticipación, sistema electoral y partidos políticos, selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, nuevos derechos, por nombrar algunas, y esa será la tarea que con el diálogo y el compromiso de siempre comenzaremos a trazar en 2026”, anticipó.
Hoy desde la 10 de la mañana se puso en marcha el proceso para elegir las autoridades del concejo en la ciudad de San Cristóbal. No hubo acuerdo y se tendrá que convocar a otra reunión. El cuerpo esta acéfalo. El oficialismo cuenta con tres votos e insiste con mantener la presidencia. Por su parte la oposición cerró filas y suma al voto vecinalista a los dos que tiene Unidos empatando en 3. El que cuente con la presidencia tiene el poder del doble voto, lo que hace más complejo un acuerdo.
El gobernador reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de las rutas nacionales y sostuvo que la Provincia defiende sus intereses con "vocación democrática y firmeza institucional".
"Es la primera mujer que conduce los destinos del pueblo, que en este tercer mandato ininterrumpido cuenta con una amplia base de sustentación del voto popular".
"La provincia resignará recaudar unos 80 mil millones menos en beneficio de priorizar la producción, la generación de empleo y la inversión en toda la provincia de Santa Fe, impulsando la actividad económica y fortalecer a todo el territorio provincial".
Reemplaza en el cargo a Hugo Boscarol luego de 14 años.
Interviene en la causa el Fiscal Dr. M. G. Spinosa.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó el acto de firma de comodato a través del cual la Municipalidad cede el espacio a la fuerza de seguridad. Se trata de “una solución a un problema crónico del que venía adoleciendo la PDI en el norte provincial”, explicó.
Ante el recorte de dosis por parte del Gobierno Nacional, quienes viajen al exterior deberán adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias. Sin embargo, aclararon que no es obligatoria para viajar a Brasil.
Tres personas fueron detenidas en la capital provincial tras una investigación iniciada a partir de una denuncia. Se recuperaron los objetos sustraídos y se secuestró un dispositivo utilizado para inhibir el cierre centralizado de vehículos.
El gobernador subrayó el despliegue de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar un verano seguro y posicionar a Santa Fe como destino turístico de cercanía. "Esta provincia va a ofrecer el mejor verano para los santafesinos y para todos los argentinos que quieran visitarla", dijo el mandatario.