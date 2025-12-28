El Senador Felipe Michlig desarrolló una intensa agenda de actividades en la ciudad de Ceres

Durante un acto presidido por el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González; la intendenta Alejandra Dupouy y el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, se procedió a la firma de un convenio para la construcción de una piscina semiolímpica en el Centro de Educación Física (CEF) N° 40, con fondos provenientes del Consejo Provincial del Deporte (COPRODE),

Durante un acto presidido por el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González; la intendenta Alejandra Dupouy y el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, se procedió a la firma de un convenio para la construcción de una piscina semiolímpica en el Centro de Educación Física (CEF) N° 40, con fondos provenientes del Consejo Provincial del Deporte (COPRODE),

Durante el acto desarrollado en las instalaciones CEF N° 40 también se destacó la presencia de su directora Mariana Pessina; los concejales de la ciudad de Ceres Romina Meslher, Yanina Brondoni, Carlos Dutto y Juan Pablo Julier, el concejal de San Cristóbal Horacio Rigo; el secretario de Gobierno municipal Federico Uberti; el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Ceres, Efraín Rojas; la referente territorial del Ministerio de Cultura, Carolina Corona; el flamante Delegado Regional de Educación Maximiliano Rodríguez, supervisores de Educación Física, directivos de Centros de Educación Física, docentes, instituciones invitadas y medios de comunicación.

En este marco, se concretó la entrega del certificado correspondiente a un aporte de $132.000.000, destinado a la construcción de una pileta semiolímpica, que contará con equipamiento completo y cerramiento perimetral del natatorio, una obra largamente esperada que permitirá ampliar y mejorar las propuestas deportivas y recreativas del CEF.

Al dirigirse a los presentes, el senador provincial Felipe Michlig destacó la importancia de la inversión realizada y afirmó que “con estos 132 millones de pesos que se van a aportar para la construcción de la pileta semiolímpica en nuestro Centro de Educación Física, no hay dudas de que se trata de un activo fundamental para seguir creciendo y promoviendo el deporte, en este caso la natación”.

En ese marco, valoró el trabajo de la directora de la institución y señaló que “es un avance muy importante para Ceres, pero también para toda la región”, al tiempo que remarcó que la concreción de esta obra permite “saldar una deuda con la rica historia deportiva de la ciudad”. Asimismo, Michlig subrayó que el proyecto constituye una primera etapa, y expresó la voluntad de continuar gestionando nuevas inversiones.

Finalmente, el senador sostuvo que “hoy es un día muy importante para el deporte del departamento San Cristóbal, de la región y, en especial, para la ciudad de Ceres”.Al hacer uso de la palabra, el senador Felipe Michlig remarcó “el trabajo articulado entre la Provincia, el municipio y las instituciones educativas y deportivas», y destacó el rol del COPRODE como una herramienta clave para acompañar proyectos que promueven el deporte, la inclusión y la calidad de vida. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir gestionando recursos para fortalecer la infraestructura deportiva y educativa en todo el departamento”.

En tal sentido Michlig subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial y recordó las distintas gestiones que se vienen llevando adelante, entre ellas la reciente entrega de aportes para la construcción de la pileta semiolímpica del Centro de Educación Física, el próximo inicio de la obra del edificio del Instituto Superior del Profesorado N° 26, la ejecución de planes de vivienda y otras iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por su parte, la directora del Centro de Educación Física, Mariana Pessina, agradeció la presencia de las autoridades del Gobierno Provincial, en especial de nuestro senador, del Ministerio de Educación, de directivos y ex directivos, docentes, cooperadores y del público en general. “Me llena de orgullo que, en el año del cuadragésimo aniversario del Centro de Educación Física ‘Enrique Romero Brest’, se concrete este primer paso que da inicio a la construcción del natatorio”, dijo. Además, sostuvo que “la construcción de una piscina semiolímpica para nuestro CEF tiene la misma importancia que la construcción de aulas para una escuela”.

Cabe destacar que el convenio firmado entre el Consejo Provincial del Deporte (COPRODE) y el Centro de Educación Física N° 40 “Dr. Enrique Romero Brest” establece que los fondos serán destinados exclusivamente a infraestructura deportiva, conforme a un proyecto aprobado y bajo las normativas de control y rendición vigentes en el ámbito provincial.

Aportes a instituciones de la ciudad

Seguidamente, se llevó adelante la entrega de aportes de la Cámara de Senadores de la Provincia a distintas instituciones de la ciudad, destinados a acompañar el desarrollo de actividades deportivas, educativas, culturales y comunitarias.

En este marco, recibieron aportes: –Club de Planeadores, //-Municipalidad de Ceres para el Vecinal Barrio Quilmes, // –Municipalidad de Ceres para la comparsa Maitey, // –el Club Atlético Ceres Unión para la realización del torneo Marea Roja, // –la Escuela N° 6141 para la adquisición de equipamiento, // –el Rotary Club y agrupaciones gauchas de Ceres.

Avance de la obra de pavimento urbano

Seguidamente, el senador provincial Felipe Michlig, la intendenta Alejandra Dupouy, junto al diputado Marcelo González, el secretario de Obras Públicas Efraín Rojas, el concejal Juan Pablo Julier, recorrieron el avance de la obra de pavimento urbano que se ejecuta en la ciudad de Ceres con aportes del Plan de Obras Urbanas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Durante la recorrida, la intendenta destacó que gracias a estos trabajos se logró conectar la cuarta escuela durante el año 2025, remarcando la importancia de la obra para mejorar la accesibilidad y la infraestructura urbana de la ciudad.

Por su parte, el senador Felipe Michlig felicitó a la intendenta y a todo el equipo de gobierno local por la tarea que vienen desarrollando, valorando el crecimiento sostenido de la ciudad y señalando que “todas las escuelas de Ceres contarán con pavimento, lo que constituye un hecho histórico para la ciudad”.

Finalmente, la intendenta Alejandra Dupouy agradeció el acompañamiento del senador y del diputado, destacando que los logros alcanzados son el resultado de un trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial, y expresó su reconocimiento al gobernador Maximiliano Pullaro por el apoyo brindado a la ciudad de Ceres.