El Senador Felipe Michlig desarrolló una intensa agenda de actividades en la ciudad de Ceres

El DepartamentalActualidad22 de diciembre de 2025
El pasado 7 de diciembre, en la ciudad de San Cristóbal, se realizó la Fiesta de Fin de Año de la Mutual del Club UCyD, un encuentro que permitió despedir el año compartiendo una noche de celebración, emoción y sentido de comunidad.
Luego de varios nombres que se anunciaban como el reemplazo de Horacio Rigo al frente de la Regional IX de Educación, fuentes cercanas al senador Felipe Michlig y al diputado Marcelo González confirmaron que la dirección quedará a cargo de Maximiliano Rodríguez, alguien que no viene de la política, sino del sector educativo.
El DepartamentalMas Secciones - Educación26 de diciembre de 2025
En 2026, la UNL recibirá 9.788 nuevos estudiantes en sus carreras de dictado presencial, de los cuales 6.135 son mujeres y 3.563 hombres. Del 27 al 29 de enero se reabrirán las inscripciones en 11 unidades académicas.
El DepartamentalActualidad26 de diciembre de 2025
Será este sábado 27, desde las 18, con entrada libre y gratuita. La celebración contará con shows musicales de Sofía Gazzaniga y Vilma Palma e Vampiros; la presencia del programa provincial Santa Fe Acá, y un espacio dedicado a los Juegos Suramericanos 2026. El Pájaro Gómez, líder de Vilma Palma, anticipó un “show bien arriba”.