Pullaro inauguró el nuevo Aeropuerto de Rosario: “Hoy nos convertimos en la capital del interior de la República Argentina”

Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario

El gobernador lo dijo ante las 25.000 personas que se sumaron a la celebración, que incluyó una fiesta abierta al público. La inversión realizada solo con fondos de la Provincia de Santa Fe fue de 150 millones de dólares, y comprendió la repavimentación completa, la instalación de un sistema de balizamiento LED y la ampliación de la terminal flexible. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery. El Aeropuerto volverá a estar operativo a partir de este lunes.

El gobernador Maximiliano Pullaro, inauguró este sábado las obras realizadas en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, ante unas 25 mil personas que se acercaron a celebrar el momento. La intervención, afrontada íntegramente con recursos provinciales, demandó una inversión de 150 millones de dólares. El Aeropuerto volverá a estar operativo a partir del lunes 29 de diciembre.

En este día histórico, Pullaro sostuvo: “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”.

“Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia, que muestra que las obras públicas también se pueden terminar en forma y hacerla como corresponde. Cuando no se roba, la plata alcanza”, afirmó el gobernador.

“Esto es producto de políticas públicas de Estado. Muchos gobernadores soñaron con esta obra: primero reconocer a Miguel Lifschitz, que fue el que diseñó la obra; también al gobernador Omar Perotti, que se esforzó por empezar esta obra. Por eso tenemos que disfrutarlo y vivirlo, nos abre una inmensa oportunidad para mostrar lo que es la Invencible Provincia de Santa Fe para mostrar nuestros productos, para abaratar la logística de las empresas. Hoy nos convertimos en la capital del interior de la República Argentina”, finalizó el gobernador.

“Rosario se conecta al mundo”

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “hoy estamos haciendo historia en la Provincia de Santa Fe. De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este Aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que “esta es una obra de ingeniera de alto rendimiento. Hicimos en 90 días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de 90 días”.

Por último, el gerente del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, Juan Pio Drovetta, sostuvo que “hoy no solo inauguramos una pista, hoy celebramos una decisión política, una forma de gestionar y de cumplir”.

Inversión provincial

La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, destacó que “este aeropuerto es provincial y se llama Islas Malvinas. No está concesionado, es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja sola y no contempla la obra pública”. A su vez, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale agradeció al gobierno provincial y afirmó: “Nos merecíamos recuperar la paz y celebrar obras como estas”. A su turno, el intendente de Funes, Roly Santacroce, valoró que “cuando la política es buena se construyen caminos y la sociedad comienza a vivir mucho mejor. Hoy es un ejemplo de eso”.

Participaron también de la actividad el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; la presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; el exgobernador Omar Perotti; los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estevez; la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, entre autoridades.

Detalles de las obras

Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery.

Una fiesta a cielo abierto

Durante la jornada se realizaron sorteos de pasajes, exhibiciones aéreas y demostraciones de paracaidismo. La propuesta artística tuvo como protagonistas a la cantante Sofía Gazzaniga y, en el cierre, a la banda Vilma Palma e Vampiros, que se presentaron ante unas 25 mil personas.