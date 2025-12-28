Del Instituto Malbrán a una laguna santafesina: la historia del yacaré Ricardito y un programa modelo

Un caimán latirostris fue liberado en una reserva. Llegó el año pasado desde Buenos Aires, donde estuvo cautivo en un piletón del organismo científico, y fue rehabilitado en el centro La Esmeralda de Santa Fe. En ese lugar, el Proyecto Yacaré crío a miles de ejemplares que sacaron a la especie del riesgo de extinción.
Actualidad28 de diciembre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
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El yacaré fue rehabilitado en La Esmeralda y liberado por el Sancristobalense Hernán Ciocan, en una reserva privada de Cayastá.

(Fuente Rosario 3) Si bien todos los animales que llegan al centro de rescate La Esmeralda tienen pasados particulares –de tráfico, tenencias ilegales, mascotismo, cotos de caza, heridas por accidentes o ataques–, la historia del yacaré Ricardito es por lo menos llamativa. Antes de ser reinsertado en una laguna santafesina, pasó un año de recuperación con especialistas en el estanque de ese espacio santafesino. Llegó en mal estado desde el Instituto Malbrán de Buenos Aires, donde vivió seis años en un estanque reducido.

Su liberación sw llevó a cabo en una laguna de una reserva de Cayastá, departamento Garay, junto a otros animales silvestres (ver crónica y fotos aparte). Sobre un total de 520 ejemplares llevados del encierro a sus ambientes este año, este caiman latirostris fue el reptil número once en cumplir ese proceso.

Hernán Ciocan, doctor en Ciencias Biológicas, jefe del área de Hábitat de la Fauna Silvestre e integrante de la red mundial “Grupo de Especialistas en Cocodrilos”, fue uno de los encargados de esa acción. Ciocan forma parte del “Proyecto Yacaré” que comenzó en la década de 1990 y con los años logró repoblar los humedales. Ese plan desarrollado en Santa Fe logró salvar a una especie que estaba casi condenada a la extinción por la caza (cotizaba mucho su piel y su carne) y por la pérdida de ambientes.

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