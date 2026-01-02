Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazan el DNU que reforma la Ley de Inteligencia y exigen restablecer el control parlamentario

Desde el interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.

Actualidad02 de enero de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero
WhatsApp Image 2026-01-02 at 1.36.27 PM

Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución.

El decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener “carácter encubierto”, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario. Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta.

El DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias. Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad.

La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado.

Te puede interesar
Sin título

Los primeros niños santafesinos nacidos en el 2026

Carlos Lucero
Actualidad01 de enero de 2026

En las primeras horas dos bebés nacieron en la maternidad del hospital Iturraspe durante la madrugada del 1° de enero, con apenas cinco minutos de diferencia. Ambas son oriundas de la localidad de Recreo y se encuentran en buen estado de salud, otra lo hizo en un patrullero durante el traslado de urgencia realizado por personal policial, que brindó asistencia inmediata a la madre. en la ciudad de Rosario y también hubo un nacimiento en el hospital de San Cristóbal.

IMG_9904_vga

La UNL realizó la segunda Noche Solidaria para Navidad

El Departamental
Actualidad30 de diciembre de 2025

Alrededor de 5 mil personas compartieron una cena especial impulsada por la Planta de Alimentos y el Programa Padrinos. Se anunció una nueva entrega para las fiestas de año nuevo y reyes. Participaron más de 40 empresas e instituciones.

Ranking
mail

Mateo y Olivia, los nombres más elegidos por los santafesinos en 2025

El Departamental
Actualidad26 de diciembre de 2025

Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos, en el marco de la función esencial que cumple el Registro Civil en la garantía del derecho a la identidad. Además, al 15 de diciembre, se registraron 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 8.50.32 AM

Un camión tumbo en las cercanías de Palacios

Carlos Lucero
30 de diciembre de 2025

Un camión con tanque de la empresa Transhol protagonizó un incidente vial mientras circulaba por la Ruta Provincial 69S, a unos 8 kilómetros al oeste del casco urbano de Palacios.

Sin título

Los primeros niños santafesinos nacidos en el 2026

Carlos Lucero
Actualidad01 de enero de 2026

En las primeras horas dos bebés nacieron en la maternidad del hospital Iturraspe durante la madrugada del 1° de enero, con apenas cinco minutos de diferencia. Ambas son oriundas de la localidad de Recreo y se encuentran en buen estado de salud, otra lo hizo en un patrullero durante el traslado de urgencia realizado por personal policial, que brindó asistencia inmediata a la madre. en la ciudad de Rosario y también hubo un nacimiento en el hospital de San Cristóbal.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias