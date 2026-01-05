Avellaneda celebra sus 147 años

El DepartamentalPoliciales28 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a la llamada B. A. G de 18 años por Microtráfico e identificó a O. H. S. por la causa por tenencia simple de estupefacientes, en la ciudad de San Cristóbal.
El DepartamentalPolítica29 de diciembre de 2025
El Concejo Municipal de Avellaneda, encabezado por Natalia Gallotti aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 y la correspondiente Ordenanza Tributaria.
Carlos Lucero30 de diciembre de 2025
Un camión con tanque de la empresa Transhol protagonizó un incidente vial mientras circulaba por la Ruta Provincial 69S, a unos 8 kilómetros al oeste del casco urbano de Palacios.
El DepartamentalActualidad03 de enero de 2026
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este sábado una serie de allanamientos y detuvo a un hombre mayor de edad y a dos menores, por una tentativa de homicidio.
El DepartamentalActualidad05 de enero de 2026
Esta mañana se realizó una concentración para pedir justicia por Delfina Pérez, la adolescente a la que le desfiguraron el rostro otros jóvenes con una trincheta.