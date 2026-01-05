Avellaneda celebra sus 147 años

Actualidad05 de enero de 2026El DepartamentalEl Departamental
conferenciaaniversario-1024x682

El Intendente Gonzalo Braidot encabezó la presentación de las actividades previstas para celebrar el 147° Aniversario de Avellaneda. Los festejos centrales tendrán lugar el 18 de enero, desde las 20 hs, cuando la Plaza Central “9 de Julio” sea escenario del acto protocolar y de los festejos populares, que contarán con la actuación de la Compañía Municipal de Danzas Folklóricas, con un espectáculo de malambo; Tadeo Di Benedetto; el grupo Quinán, con su propuesta folklórica; y El Brujo Ezequiel, con un show de cumbia.

Durante la conferencia, acompañaron al Intendente Omar Debárbora, quien brindó detalles sobre el Festival Provincial Nuestro Canto, que se desarrollará los días 9 y 10 de enero; Sergio Bianchi, del Club Mandiyú, quien se refirió al Baile de Campo previsto para el 24 de enero; y Martín Ponticelli, del Club La Costa, quien comentó lo programado para la Fiesta del Asado a la Estaca, a realizarse el 7 de febrero.

A continuación, se detallan las actividades:

* Fútbol Senior
Desde diciembre, en la cancha del Club Mandiyú (Avellaneda Oeste), con la participación de 20 equipos.
Lunes 5 de enero

* Fútbol Femenino
Inicio del torneo con la participación de 6 equipos. Se extenderá hasta el 14 de enero.
Club Barrio Norte
20.30hs

* Pignarul y Fuego de Reyes
Postales de antaño (muestras artísticas de construcciones edilicias y objetos).
Artistas: Virginia Cabral, Alejandra Morzán y Lis Stangaferro.
Juego de la mora, gastronomía y vermut a cargo del Almacén “El Carmen”.
Paraje El Carmen
20.30hs
Miércoles 7 de enero

* Mixturas – Música y arte joven
Un encuentro que rescata tradiciones, celebra la identidad y visibiliza a jóvenes artistas de la ciudad.
Artistas: Sofía Luna Berlanda, Gino Braidot, Román Pintos, Candela Vergotini, Amanda Locatelli, Pablo Mitoire y Berenice Correa.
Hall del Auditorio
21.00hs
Jueves 8 de enero

* Bicicleteada nocturna
Recorrido de 11 km por caminos rurales, con salida desde Av. San Martín y calle 14 y llegada a la Plaza “9 de Julio”.
Habrá sorteo de una bicicleta y otros premios.
20.30hs
Viernes 9 de enero

* Bochas y Sapo
Centro de Jubilados y Pensionados de Avellaneda
17.30hs
Sábado 10 y domingo 11 de enero

* Tejo
Torneo de duplas (masculino y femenino).
Paseo Aeróbico
17.30hs
Domingo 11 de enero

* Loba y Cinquín
Círculo Católico de Obreros
16.30hs

* Presentación del libro “Pilares de mi vida”, de Diego Bianchi
Acompañado por postales pintadas de Lis Stangaferro, vinculadas a la vida del autor.
Museo Histórico de la ciudad (Av. San Martín N° 830)
19.30hs
Del lunes 12 al viernes 16 de enero

* Bochas Rural
Lugar: Club Tigre
Horarios nocturnos
Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero

* La historia también se camina. Visita histórico-cultural al Cementerio Municipal
Un recorrido por historias de vida, tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Cementerio Municipal
18.30hs
Jueves 15 de enero

* Peña “La Silleta y la Alpargata”
En su primer aniversario, una peña para toda la familia, con folklore y cumbia, destacando a artistas locales.
Juegos para niñas y niños a cargo de la Subsecretaría de Deportes y paseo gastronómico “La calle del sabor”.
Artistas: Julián Escobar (folklore), JJ del Chamamé y Recuerdos de Amor (cumbia).
Paseo Constitución
20.30hs
Sábado 17 de enero

* Final del Torneo Anual de Mora
Gastronomía y actuación del grupo Grito Chaqueño.
Club de El Carmen
19.00hs
Domingo 18 de enero – 147° Aniversario de Avellaneda

* Misa de acción de gracias
Parroquia Nuestra Señora de la Merced
10hs
Luego de la misa, muestra “Postales de antaño” a cargo del grupo Atrapasueños Rurales y tradicional vermut en el Bodegón de Nito.

* Acto protocolar y festejos
Lugar: Plaza Central “9 de Julio”
Hora: desde las 20.00
Con la actuación de la Compañía Municipal de Danzas Folklóricas (espectáculo de malambo), Tadeo Di Benedetto, el grupo Quinán (folklore) y El Brujo Ezequiel.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-01-02 at 1.36.27 PM

Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazan el DNU que reforma la Ley de Inteligencia y exigen restablecer el control parlamentario

Carlos Lucero
Actualidad02 de enero de 2026

Desde el interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.

Ranking
ARCHI_10425401200x771

PDI detuvo a una joven por microtráfico en San Cristóbal

El Departamental
Policiales28 de diciembre de 2025

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a la llamada B. A. G de 18 años por Microtráfico e identificó a O. H. S. por la causa por tenencia simple de estupefacientes, en la ciudad de San Cristóbal.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 8.50.32 AM

Un camión tumbo en las cercanías de Palacios

Carlos Lucero
30 de diciembre de 2025

Un camión con tanque de la empresa Transhol protagonizó un incidente vial mientras circulaba por la Ruta Provincial 69S, a unos 8 kilómetros al oeste del casco urbano de Palacios.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias