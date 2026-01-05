Avellaneda celebra sus 147 años

El Intendente Gonzalo Braidot encabezó la presentación de las actividades previstas para celebrar el 147° Aniversario de Avellaneda. Los festejos centrales tendrán lugar el 18 de enero, desde las 20 hs, cuando la Plaza Central “9 de Julio” sea escenario del acto protocolar y de los festejos populares, que contarán con la actuación de la Compañía Municipal de Danzas Folklóricas, con un espectáculo de malambo; Tadeo Di Benedetto; el grupo Quinán, con su propuesta folklórica; y El Brujo Ezequiel, con un show de cumbia.

Durante la conferencia, acompañaron al Intendente Omar Debárbora, quien brindó detalles sobre el Festival Provincial Nuestro Canto, que se desarrollará los días 9 y 10 de enero; Sergio Bianchi, del Club Mandiyú, quien se refirió al Baile de Campo previsto para el 24 de enero; y Martín Ponticelli, del Club La Costa, quien comentó lo programado para la Fiesta del Asado a la Estaca, a realizarse el 7 de febrero.

A continuación, se detallan las actividades:

* Fútbol Senior

Desde diciembre, en la cancha del Club Mandiyú (Avellaneda Oeste), con la participación de 20 equipos.

Lunes 5 de enero

* Fútbol Femenino

Inicio del torneo con la participación de 6 equipos. Se extenderá hasta el 14 de enero.

Club Barrio Norte

20.30hs

* Pignarul y Fuego de Reyes

Postales de antaño (muestras artísticas de construcciones edilicias y objetos).

Artistas: Virginia Cabral, Alejandra Morzán y Lis Stangaferro.

Juego de la mora, gastronomía y vermut a cargo del Almacén “El Carmen”.

Paraje El Carmen

20.30hs

Miércoles 7 de enero

* Mixturas – Música y arte joven

Un encuentro que rescata tradiciones, celebra la identidad y visibiliza a jóvenes artistas de la ciudad.

Artistas: Sofía Luna Berlanda, Gino Braidot, Román Pintos, Candela Vergotini, Amanda Locatelli, Pablo Mitoire y Berenice Correa.

Hall del Auditorio

21.00hs

Jueves 8 de enero

* Bicicleteada nocturna

Recorrido de 11 km por caminos rurales, con salida desde Av. San Martín y calle 14 y llegada a la Plaza “9 de Julio”.

Habrá sorteo de una bicicleta y otros premios.

20.30hs

Viernes 9 de enero

* Bochas y Sapo

Centro de Jubilados y Pensionados de Avellaneda

17.30hs

Sábado 10 y domingo 11 de enero

* Tejo

Torneo de duplas (masculino y femenino).

Paseo Aeróbico

17.30hs

Domingo 11 de enero

* Loba y Cinquín

Círculo Católico de Obreros

16.30hs

* Presentación del libro “Pilares de mi vida”, de Diego Bianchi

Acompañado por postales pintadas de Lis Stangaferro, vinculadas a la vida del autor.

Museo Histórico de la ciudad (Av. San Martín N° 830)

19.30hs

Del lunes 12 al viernes 16 de enero

* Bochas Rural

Lugar: Club Tigre

Horarios nocturnos

Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero

* La historia también se camina. Visita histórico-cultural al Cementerio Municipal

Un recorrido por historias de vida, tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Cementerio Municipal

18.30hs

Jueves 15 de enero

* Peña “La Silleta y la Alpargata”

En su primer aniversario, una peña para toda la familia, con folklore y cumbia, destacando a artistas locales.

Juegos para niñas y niños a cargo de la Subsecretaría de Deportes y paseo gastronómico “La calle del sabor”.

Artistas: Julián Escobar (folklore), JJ del Chamamé y Recuerdos de Amor (cumbia).

Paseo Constitución

20.30hs

Sábado 17 de enero

* Final del Torneo Anual de Mora

Gastronomía y actuación del grupo Grito Chaqueño.

Club de El Carmen

19.00hs

Domingo 18 de enero – 147° Aniversario de Avellaneda

* Misa de acción de gracias

Parroquia Nuestra Señora de la Merced

10hs

Luego de la misa, muestra “Postales de antaño” a cargo del grupo Atrapasueños Rurales y tradicional vermut en el Bodegón de Nito.

* Acto protocolar y festejos

Lugar: Plaza Central “9 de Julio”

Hora: desde las 20.00

Con la actuación de la Compañía Municipal de Danzas Folklóricas (espectáculo de malambo), Tadeo Di Benedetto, el grupo Quinán (folklore) y El Brujo Ezequiel.