Trabajos de bacheo en San Cristóbal

Se realizó un nuevo arreglo de bache frente a la Terminal de Ómnibus, mejorando la circulación en una zona de alto tránsito diario y dando respuesta a una necesidad importante para vecinos, vecinas y quienes ingresan a la ciudad. A su vez, avanzan los trabajos de cordón cuneta en calle Lassaga además de otras intervenciones de arreglo de calles en los distintos barrios.
"Con el compromiso del personal municipal y una gestión que transforma los recursos en hechos concretos, seguimos mejorando la ciudad entre todos".
Esta semana comenzó la construcción de los 32 pilotes que sostendrán el nuevo puente de más de 200 metros para unir ambas ciudades. “Esta es otra obra emblemática para el norte que lleva adelante el Gobierno Provincial. Será histórica para las comunidades de Avellaneda y Reconquista, hace muchos años esperaban lograr esta tercera conexión”, remarcó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.
El Gobierno Provincial junto a la Municipalidad aceleran los trabajos en el ingreso norte de esta ciudad. La obra, que presenta un 60% de avance, optimizará la transitabilidad, el escurrimiento hídrico y la seguridad vial para todos los vecinos.
En el marco de la repavimentación de las rutas provinciales 23 y 39, el gobierno de Maximiliano Pullaro también construye una rotonda moderna en Arrufó, departamento San Cristóbal, sobre el cruce de rutas 34 y 39. La obra total ya alcanza un 60% de avance.