Trabajos de bacheo en San Cristóbal

Se realizó un nuevo arreglo de bache frente a la Terminal de Ómnibus, mejorando la circulación en una zona de alto tránsito diario y dando respuesta a una necesidad importante para vecinos, vecinas y quienes ingresan a la ciudad. A su vez, avanzan los trabajos de cordón cuneta en calle Lassaga además de otras intervenciones de arreglo de calles en los distintos barrios.

"Con el compromiso del personal municipal y una gestión que transforma los recursos en hechos concretos, seguimos mejorando la ciudad entre todos".