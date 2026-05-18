Trabajos de bacheo en San Cristóbal

"Continuamos trabajando en distintos puntos de la ciudad con mejoras que hacen a una San Cristóbal más segura y ordenada".
Mas Secciones - Obras públicas18 de mayo de 2026El DepartamentalEl Departamental
Se realizó un nuevo arreglo de bache frente a la Terminal de Ómnibus, mejorando la circulación en una zona de alto tránsito diario y dando respuesta a una necesidad importante para vecinos, vecinas y quienes ingresan a la ciudad. A su vez, avanzan los trabajos de cordón cuneta en calle Lassaga además de otras intervenciones de arreglo de calles en los distintos barrios.
"Con el compromiso del personal municipal y una gestión que transforma los recursos en hechos concretos, seguimos mejorando la ciudad entre todos".
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