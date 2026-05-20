La Escuela Rural de Paraje Vizcacheras N° 266 recibió $21 millones para la reparación integral del techo

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González y el delegado de la Regional IX de Educación, Maximiliano Rodríguez, visitaron el Paraje Vizcacheras, en el distrito San Cristóbal, donde realizaron la entrega de un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) destinado al C.E.R. N° 266 “Ingeniero José Álvarez Condarco”.

El aporte, otorgado por los legisladores en nombre del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación José Goity, asciende a $21.694.734 y será destinado al reemplazo de la cubierta existente del edificio escolar, dando respuesta a una problemática edilicia que impedía el normal desarrollo de las actividades educativas.

“Algo muy esperado por toda la comunidad educativa”

Las autoridades fueron recibidas por Gabriela Sobaroff, directora de la Escuela N° 408 —institución de la cual depende el CER—; la docente a cargo del establecimiento rural, Silvia Bustamante; la directora del nivel inicial, María José Da Silva; la docente Graciela Diprinzio, a cargo de la sala de nivel inicial anexa del Jardín N° 141 de San Cristóbal; y la presidenta de la cooperadora, Natalia Peralta. También participaron familias, docentes y miembros de la comunidad educativa.

Durante la bienvenida, directivos y docentes agradecieron profundamente la presencia de las autoridades provinciales y remarcaron que la concreción de este aporte era “algo muy esperado por toda la comunidad educativa”, destacando las gestiones realizadas para dar una solución a los problemas edilicios que afectaban el funcionamiento normal de la institución.

“No podíamos permitir que los chicos no vengan a la escuela por problemas edilicios”

Durante el encuentro, el senador Felipe Michlig destacó el trabajo conjunto realizado entre la comunidad educativa: “Todo el trabajo que ustedes hicieron, de presentar proyectos y de insistir, permitió que esto salga rápido. Entendimos que no podíamos permitir que los chicos no vengan a la escuela por problemas edilicios, por eso gestionamos de inmediato ante el Ministerio de Educación y hoy ya estamos entregando este certificado”, expresó el legislador.

“Los papás, las mamás y los docentes hacen un esfuerzo tremendo para llegar hasta acá, recorriendo kilómetros por caminos que muchas veces no están en condiciones. Por eso tenemos la obligación de garantizarles las mejores condiciones para educar y aprender”, señaló.

Anuncio de nuevas acciones

Michlig indicó además que las gestiones no finalizarán con la reparación del techo y adelantó nuevas acciones para continuar mejorando el establecimiento educativo.

En ese marco, anunció que próximamente enviarán un kit completo de juegos a través del programa “Crecer Jugando”, compuesto por hamacas, tobogán, sube y baja y calesita, compromiso asumido junto al diputado Marcelo González y el delegado regional Maximiliano Rodríguez.

Asimismo, durante la visita hicieron entrega de estufas, ventiladores y pelotas de fútbol y vóley, elementos provenientes de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), organismo que administra bienes decomisados al delito y cuyos recursos son destinados a instituciones de toda la provincia.

Finalmente, el senador agradeció especialmente a las familias, cooperadores y docentes por el compromiso permanente con la educación rural y los instó a “no aflojar” en el trabajo conjunto por el futuro de los niños y niñas de la comunidad.