Ante los recortes nacionales en medicamentos, Santa Fe garantiza los tratamientos para pacientes trasplantados

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, encabezó el pasado miércoles, la apertura de la Jornada Regional de Procuración y Trasplante, llevada a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. La actividad se desarrolló en un contexto donde la provincia se consolida como la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de donantes de órganos, habiendo realizado 44 operativos en lo que va de 2026. Dicha cifra hizo posible la concreción de 120 trasplantes, lo que representa el 15 % del total nacional, que alcanza los 818.

Durante el encuentro, orientado a fortalecer y federalizar la formación de profesionales, Ciancio defendió la determinación de la gestión provincial de sostener con recursos propios los tratamientos. La funcionaria afirmó: "Ante los recortes de Nación, el gobierno de Pullaro compra medicamentos y seguirá haciéndolo a lo largo de nuestra gestión" . La ministra precisó que el Gobierno nacional aplica recortes sobre medicamentos clave, tales como las drogas inmunosupresoras requeridas por los pacientes trasplantados, y remarcó que el sistema sanitario santafesino debió reorganizar prioridades presupuestarias para garantizar la continuidad de las prestaciones. "Venimos haciendo malabares con el presupuesto para definir dónde destinamos los recursos frente a recortes permanentes del Gobierno nacional, porque para la provincia este tema es prioritario", señaló.

Indicadores históricos y respaldo institucional

Por su parte, la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, destacó la asistencia de más de 200 becarios provenientes de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Respecto al escenario actual, la funcionaria sostuvo que en 2026 la provincia viene proporcionalmente mejor que en 2025 en cantidad de procesos de donación, calificándolo como un momento histórico. Asimismo, valoró el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, indicando que se refleja en la complejidad de los procesos y en la incorporación de tecnología para innovar y crecer. El acto de apertura contó además con la participación del vicepresidente del Incucai, Richard Malar, y del decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Matías Candioti Busaniche.

Capacitación técnica y coordinación regional

El evento congrega, por parte del territorio santafesino, a 53 profesionales pertenecientes a efectores de salud de Santa Fe, Rosario, Casilda, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, quienes se encuentran en etapa de formación especializada. Durante la propuesta se ejecutan talleres técnicos y mesas de trabajo abocadas al monitoreo, la fiscalización de diálisis y la optimización de las listas de espera. Las actividades tendrán continuidad este jueves a través de una nueva reunión de la Comisión Regional de Trasplante de la Región Centro (Coretra) para coordinar estrategias comunes entre provincias.

Antesala de la semana de la donación en escuelas

Este despliegue se produce en consonancia con la reciente promulgación de la Ley Nº 14.441 por parte del Ejecutivo provincial. Dicha normativa incorpora de manera oficial la Semana de la Donación de Órganos al calendario escolar santafesino durante los últimos días de mayo. La iniciativa tiene como finalidad consolidar la concientización dentro de los ámbitos educativos, fortaleciendo una estrategia pública permanente que combina la prevención, la formación y el acceso al sistema de salud.