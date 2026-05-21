Otorgan $10 millones para la puesta en valor del Vivero Municipal de San Guillermo

El senador Felipe Michlig comunicó que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a cargo del ministro Enrique Estévez, otorgó a la Municipalidad de San Guillermo, departamento San Cristóbal, un aporte no reintegrable por un valor total de 10 millones de pesos, en el marco del Programa Provincial “Plantar para el Futuro”, destinado a la compra de ejemplares arbóreos, insumos y para la adquisición de invernaderos destinados a la puesta en valor del Vivero Municipal.

El senador destacó que “las gestiones realizadas en conjunto con la intendente de San Guillermo Romina López, encontraron una rápida respuesta de parte del ministerio, que viene desarrollando una actividad territorial dinamizadora y de promoción del cuidado del medio ambiente”, agradeciendo sobre el particular al ministro Estévez y al secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Alejandro Luciani.

"Plantar para el Futuro"

El Programa Provincial “Plantar para el Futuro” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático) para promover la forestación urbana, periurbana y rural.

Su objetivo principal es combatir el cambio climático, mejorar la biodiversidad y recuperar el arbolado público utilizando principalmente especies nativas.

Responsabilidad Municipal

Cabe señalar, que la resolución menciona que “la municipalidad de San Guillermo dispone de un plazo máximo de noventa (90) días corridos para realizar la compra de árboles, insumos y para la adquisición de invernaderos destinados a la puesta en valor del Vivero Municipal, para el cumplimiento del objetivo propuesto”.