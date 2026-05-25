Unidad y protagonismo: multitudinario encuentro patrio del socialismo santafesino con la mirada puesta en el futuro





Con un salón colmado, el Partido Socialista celebró el Día de la Patria en la ciudad de Santa Fe con una tradicional tallarinada que tuvo lugar en el Colegio Don Bosco, en la zona norte de la ciudad. El encuentro convocó a más de 1.500 personas y se transformó en una clara muestra de consolidación interna y crecimiento sostenido.

El senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, llamó a “mirar lejos y construir cerca, a proyectar distinto a Santa Fe y trabajar hombro con hombro, uno al lado del otro". En ese sentido, agregó: "Acá valorizamos la humanidad, la fuerza de nuestros barrios, nuestras cooperativas y emprendedores, nuestros estudiantes y las personas que más lo necesitan. Queremos ser protagonistas del cambio en Santa Fe; para eso necesitamos un Socialismo unido que siga transformando cada localidad de la provincia y que en la ciudad capital se anime a protagonizar algo distinto, que nos permita mirar el futuro con más fortaleza y mucho optimismo”.

En ese marco, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, celebró “la tallarinada patria” y anticipó los desafíos electorales del año próximo: “Lo que viene es enorme y está en nuestras manos, en nuestro corazón. Nos vamos a ir de acá con una página para llenar. Tenemos la unidad, la transparencia y el recuerdo de los grandes líderes que nos abrieron camino de una manera luminosa. Lo vamos a hacer con otros y con otras, con los jóvenes, sin perder nuestra esencia y con la firme voluntad de seguir siendo el motor del cambio en nuestra sociedad”.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Farías remarcó que “cuando los socialistas están juntos, unidos y con los objetivos claros, todo es posible". "Estamos para ser protagonistas de una historia diferente. El 25 de mayo fue eso: decir 'vamos a construir una nación distinta, un futuro propio'. Los socialistas sabemos todo lo que hemos hecho y lo que nos falta. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar estos valores y saber que ningún habitante de nuestro país sobra. Todos tenemos que estar incluidos en este proyecto para poder vivir bien”, enfatizó.

También compartieron sus palabras Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos de la provincia, quien propuso: “Santa Fe fue una provincia protagonista desde el primer día. Tenemos que serlo en cada momento histórico, en cada discusión y en cada aspecto de nuestras vidas. Si lo hacemos sin mezquindades, con un objetivo común y poniendo a la gente en el centro de la escena, seguramente nos va a ir bien”. También Laura Mondino, subsecretaria de Innovación Comunitaria y Transformación Digital de la Municipalidad de Santa Fe, destacó: “Estamos acá construyendo colectivamente lo que todos soñamos, para seguir mirando a la cara a cada vecino y vecina y transmitirles que un futuro mejor es posible”.

A su turno, el secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco, puso de relieve el rol de la militancia local: “El socialismo de la ciudad de Santa Fe es una de las columnas vertebrales del partido a nivel provincial y nacional. No para de crecer en esta ciudad y se demuestra en este almuerzo en unidad y fraternidad, sostenido por una convicción muy fuerte: somos la fuerza política que busca verdaderamente la integración de la sociedad argentina”.

Mónica Fein, en su rol de presidenta del Partido Socialista de Argentina, transmitió “el abrazo de cada socialista que, de norte a sur del país, sigue construyendo la patria que se soñó hace más de doscientos años; una patria con trabajo, vivienda, educación, salud, pequeñas y medianas empresas, defendiendo nuestra soberanía en la tierra y en la naturaleza”.

En sintonía, Varinia Drisun, diputada provincial y secretaria general adjunta del PS, expresó: “El socialismo está para construir igualdad con participación. Para que todos, independientemente de dónde nazcamos, tengamos la posibilidad de acceder a salud y educación de calidad, a un trabajo digno, y podamos desarrollarnos con una perspectiva de futuro para nuestros hijos y para todos los argentinos”.

El encuentro contó además con la presencia de los diputados provinciales Mariano Cuvertino y Gisel Mahmud; la ministra de Cultura, Susana Rueda; la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; el subsecretario de Educación Superior, Eugenio Fernández, el intendente de Recreo, Omar Colombo, junto a diversas autoridades locales, provinciales y partidarias.