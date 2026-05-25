Pullaro: “La Revolución de Mayo nos enseñó que las transformaciones verdaderas requieren valentía, diálogo y sentimiento colectivo”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes el acto en conmemoración del 216º aniversario de la Revolución de Mayo en la ciudad de Santa Fe, ante una plaza que lució colmada.

Durante la actividad, realizada en la Plaza 25 de Mayo, Pullaro sostuvo que “hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que no solo significó un cambio de gobierno en nuestro país, sino el momento en que nuestro pueblo decidió dejar de esperar decisiones tomadas desde tierras lejanas para comenzar a construir su propio destino”.

“Aquellos hombres y mujeres de Mayo entendieron algo fundamental: las naciones no se construyen desde la resignación, sino desde la decisión colectiva de levantarse y enfrentar las dificultades. En un contexto complejo, decidieron asumir enormes desafíos y avanzar”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador señaló que “la Provincia invencible de Santa Fe conoce muy bien ese espíritu de Mayo. Nuestra historia está marcada por hombres y mujeres que supieron levantarse cada vez que cayeron; que nunca permanecieron de brazos cruzados frente a la injusticia o el abandono; que entendieron, desde el brigadier Estanislao López hasta el último santafesino, que debían defender al interior productivo y al federalismo porque representan motores del progreso y del trabajo”.

La igualdad como condición de la libertad

Seguidamente, Pullaro expresó que “hoy más que nunca, 216 años después, esa discusión sigue vigente porque la verdadera libertad no existe si una familia no puede trabajar, si un joven tiene que irse de esta tierra porque le faltan oportunidades, si quien produce no puede crecer, si no hay un plato de comida en cada mesa, si faltan medicamentos o si no todos los argentinos tienen la posibilidad de estudiar”.

“Por eso, en estos tiempos, el concepto de libertad se equipara al concepto de igualdad. Cuando hablamos de Mayo no hablamos solamente del pasado: hablamos del presente y del futuro. Hablamos de mejorar y fortalecer las instituciones, como lo hicimos el año pasado con la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Hablamos de cuidar a quienes generan empleo, de construir un Estado eficiente y austero, pero firme ante las corporaciones. Hablamos de un Estado que acompaña a los vecinos y no se retira de sus responsabilidades”, agregó.

Enseñanzas fundamentales

El mandatario sostuvo además que “la Revolución de Mayo nos dejó una enseñanza profunda: las transformaciones verdaderas requieren valentía, diálogo y sentimiento colectivo. Nadie se salva solo. Tenemos que comprender que el camino a recorrer debe ser común para los santafesinos y para todos los argentinos”.

“Pero también la Revolución de Mayo nos dejó otra enseñanza fundamental: la fe y la esperanza con las que los pueblos impulsaron aquella gesta patriótica e histórica que terminó dando libertad a nuestra Nación. Hoy, con esa misma fe, tenemos que encontrar la humildad, el compromiso y el amor necesarios para sacar adelante esta tierra”, continuó.

Finalmente, convocó a la unidad: “Que este 25 de Mayo nos encuentre unidos alrededor de la defensa de nuestra patria, el respeto por nuestra historia y con la convicción de que Argentina y la Provincia invencible de Santa Fe van a salir adelante si trabajamos juntos y empujamos hacia el mismo lado”.

Una gesta que interpela al presente

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, afirmó que “esta plaza nos une y nos moviliza. Ver latir el celeste y blanco en las banderas nos tiene que hacer reflexionar. Más allá de cualquier diferencia, hay un hilo invisible, pero indestructible, que nos une: somos argentinos, somos santafesinos”. Participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el jefe de Guarnición Ejército Santa Fe y jefe del Liceo Militar General Belgrano, coronel Juan Pablo Queiruga; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile; representantes de distintos credos; además de ministros y miembros del gabinete provincial, entre otras autoridades.

Fiesta patria

La propuesta comenzó con una degustación de meriendas tradicionales elaboradas por integrantes del programa Nueva Oportunidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, además de una feria de emprendedores locales y actividades del Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. También se celebró el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana y, tras el acto central, se desarrolló el desfile cívico-militar junto con la actuación del Coro Polifónico La Merced.

Previamente, al mediodía, el gobernador participó del tradicional locro organizado por la Asociación Vecinal Santa Marta.