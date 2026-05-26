En Ceres se jugó la primera final de Plata de la Copa de Fútbol Departamento San Cristóbal

En la ciudad de Ceres se disputó la primera final de la Copa de Plata del Departamento San Cristóbal, encuentro que tuvo como protagonistas al Club Central Argentino Olímpico y al Club Atlético Ceres Unión, en el estadio “Adolfo Maero”.

El senador Felipe Michlig (mentor del torneo que va por su 3° edición), participó de la jornada deportiva acompañado por el diputado Marcelo González, compartiendo este importante evento junto a dirigentes, jugadores e hinchas de ambas instituciones.

El local se quedó con el triunfo

El encuentro finalizó con victoria por 1 a 0 en favor del conjunto local, dejando abierta la definición para el partido de vuelta, que se disputará el próximo 1 de julio y consagrará al campeón de esta edición de la Copa de Plata.

En las instalaciones del club local, las autoridades provinciales fueron recibidas por el presidente de la institución, Andrés Bernabéu, junto a demás integrantes de la comisión directiva y el presidente de la subcomisión de fútbol, Marcelo Schillino, quienes agradecieron el permanente acompañamiento al deporte regional y el compromiso con las instituciones deportivas del departamento.