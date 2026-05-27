Taller "Super Yo": emociones, arte y literatura

Educación presentó el Sistema Provincial de Becas, destacó el alcance de las políticas territoriales y anunció el traslado y concurso de Inicial, Primaria y Especial
El DepartamentalMas Secciones - Educación22 de mayo de 2026
El ministro José Goity valoró el trabajo de los equipos territoriales y sostuvo que las nuevas herramientas “potencian el esfuerzo de los dispositivos ya existentes”. El sistema de becas busca fortalecer la permanencia y continuidad de estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial, mientras que las nuevas líneas socioeducativas profundizan acciones de prevención, intervención y acompañamiento de trayectorias escolares. Además, el Gobierno provincial confirmó el inicio del proceso de traslado, concurso y titularización para IPE de Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial.