Taller "Super Yo": emociones, arte y literatura

A través de actividades lúdicas, expresivas y participativas, el taller busca acompañar el desarrollo socioemocional, fortalecer la autoestima, promover vínculos saludables y generar un espacio seguro para aprender también desde las emociones.

Estará destinado a niños de 6 a 12 años y las inscripciones se realizan en Casa de Cultura con cupos limitados. El costo es de $15.000.

El comienzo del taller será el día 2 de junio y continuará durante todas las vacaciones de julio