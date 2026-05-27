Taller "Super Yo": emociones, arte y literatura

Un espacio pensado para que niños y niñas puedan aprender a reconocer, expresar y fortalecer sus emociones a través del juego, el arte y la literatura.
Mas Secciones - Educación27 de mayo de 2026El DepartamentalEl Departamental
A través de actividades lúdicas, expresivas y participativas, el taller busca acompañar el desarrollo socioemocional, fortalecer la autoestima, promover vínculos saludables y generar un espacio seguro para aprender también desde las emociones.
Estará destinado a niños de 6 a 12 años y las inscripciones se realizan en Casa de Cultura con cupos limitados. El costo es de $15.000.
El comienzo del taller será el día 2 de junio y continuará durante todas las vacaciones de julio
Horarios:
- Primer ciclo: martes de 9:00 a 10:00 hs o de 15:30 a 16:30 hs.
- Segundo ciclo: jueves de 9:00 a 10:00 hs o de 15:30 a 16:30 hs.
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