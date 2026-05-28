Pullaro reivindicó la regionalización como "el camino para mostrarle al país un modelo de desarrollo y producción"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este miércoles junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un Acuerdo de Hermanamiento entre la Municipalidad de Libertador San Martín y la comuna santafesina de Las Tunas, en un acto realizado en la sede de la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Durante la actividad, Pullaro defendió la integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo económico y fortalecer el protagonismo del interior productivo. “La salida de la Argentina es la regionalización. Ese es el camino para mostrarle al país que existe un modelo distinto, basado en la producción, el trabajo y el crecimiento económico”, sostuvo.

El mandatario santafesino destacó además los valores compartidos entre ambas comunidades y los vinculó con la identidad histórica de la Región Centro. “Nos une una cultura del esfuerzo y del trabajo que identifica tanto a Santa Fe como a Entre Ríos. Mucha gente llegó desde muy lejos a la Argentina con la convicción de que podía construir un futuro mejor a partir del sacrificio y del crecimiento económico. Ese mensaje nos hizo fuertes a quienes vivimos en el interior”, afirmó.

Pullaro remarcó que “muchos de nosotros somos hijos de personas que empezaron desde abajo y ayudaron a hacer grande a este país entendiendo que la única manera de progresar era trabajando”. En ese sentido, consideró que el acuerdo firmado “tiene un carácter fundacional” para ambas provincias.

“Tenemos en común nuestras comunidades, nuestra cultura y un enorme potencial para trabajar juntos. Santa Fe y Entre Ríos representan al interior productivo y a la fuerza del trabajo de la República Argentina”, agregó.

Una agenda común para la Región Centro

Por su parte, Frigerio aseguró que “esta es una historia de hermanos y de esperanza” y destacó los valores compartidos entre ambas provincias. “Nos unen el trabajo, el mérito y la honestidad. Son valores que hicieron grande a esta región y que hoy estamos intentando recuperar”, señaló.

El gobernador entrerriano sostuvo además que la Región Centro representa “el modelo de país que apuesta al desarrollo y al federalismo”. “Tenemos la esperanza de que la Argentina vuelva a mirar al interior productivo y recupere una visión federal”, afirmó.

Reconocimiento a una historia compartida

El presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, destacó la relevancia histórica del acuerdo y valoró el reconocimiento a los orígenes de una de las instituciones sanitarias más importantes de la región. “Para un pueblo pequeño como el nuestro es un orgullo que se conozca esta historia y poder preservar ese legado”, expresó.

En tanto, el presidente municipal de Libertador San Martín, Darío Heinze, agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y recordó que “esta historia comenzó en 1899 en Las Tunas, vinculada a la educación, la salud y la promoción de hábitos de vida saludable”.

También participaron de la actividad el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; los presidentes de los Entes Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, Atilio Benedetti, Juan Carlos Massei y Claudia Giaccone, entre otras autoridades.

Tras la firma del acuerdo, las autoridades recorrieron el campus de la UAP, donde visitaron el Centro de Simulación y Entrenamiento Interprofesional en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas; el Centro de Vida Sana, ubicado en el predio del Sanatorio Adventista del Plata; y el templo institucional de la universidad.

La agenda continuó en Estación Camps, con una visita a la empresa Granalier, y finalizó en General Ramírez, donde participaron de la inauguración de una subestación transformadora de energía ubicada en la intersección de la Ruta Nacional Nº 12 y calle Echagüe.