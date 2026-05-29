Moises Ville: Inauguración del Nodo de la Casa de la Pax Cultura

- Por Marta Zinger -

En Moises Ville, lugar donde la memoria y el respeto a la convivencia trazaron un camino de identidad único, celebramos un hito que honra a nuestro pasado y compromete a nuestro futuro. Este encuentro nos convoca a la unidad y al diálogo. Por ello saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades de todas las instituciones que nos honraron con su compañía. La espiritualidad es uno de los pilares fundamentales, es la fuerza que une lo humano con lo divino y nos recuerda nuestra hermandad esencial.

El Sr. Javier Dibiassi, Fundación Grupo Sancor Seguros, quien lleva adelante el trabajo honorífico en el Espacio de Diálogo Interreligioso de Sunchales, encendió la VELA de la PAZ, en reconocimiento a su constante labor por el diálogo interreligioso. Lo acompañaron: Presbítero Oscar Sara de la Iglesia Católica, Sr. Guillermo Ignacio de la Comunidad Evangelista y Joaquín Torres Karchevsky, Sheliaj Tzibur o Jazán de la Comunidad Mutual Israelita de M. Ville. La llama, testimonio de FE compartida. Marcelo Lind, Presidente Comunal, considera que toda iniciativa que tiende a la transformación positiva de la realidad de una comunidad, necesita suelo fértil donde enraizar y un gobierno que lo impulse. La Profesora Alicia Torassa, junto a la cofundadora de la Institución Dra. Marta Paillet, abogada y mediadora, ex asesora del Ministerio de Educación de nuestra provincia, consultora de Naciones Unidas para el Desarrollo, presentan la Bandera de la Paz: con sus tres esferas rojas, es el emblema en este nuevo camino: fortalecer los valores de la no violencia y el entendimiento mutuo. Se entrega una Bandera al Delegado la Región IX de Educación, Maximiliano Rodríguez y otra a los integrantes del nuevo Nodo. Las Instituciones educativas de la localidad recibieron presentes simbólicos.

Culminamos este importante acontecimiento, fusionando las almas a través del arte y la música, actuó el Coro de Moises Ville, con interpretaciones en español, hebreo e italiano, muestra de la armonía que celebramos: temática la Paz.

La histórica Sala Kadima fue el lugar del encuentro: "Donde hay cultura, hay paz": la Casa de la Paz Cultura promueve la protección de los tesoros culturales, científicos y artísticos de la humanidad. Un nuevo faro universal se encendió en Moises Ville.