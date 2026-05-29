Autoridades del Socialismo en el departamento San Cristóbal

El Partido Socialista renovó sus autoridades en el departamento San Cristóbal y ratificó una conducción con fuerte presencia territorial y trabajo conjunto en las localidades de la región. Sofía Masutti, coordina la Mesa Departamental del PS y Agustín Peretti es miembro de la Junta Provincial y en la cabecera departamental fue reelecto Maximiliano López como Secretario General del Centro Socialista.
Política29 de mayo de 2026El DepartamentalEl Departamental

llllEl Partido Socialista del Departamento San Cristóbal renovó recientemente sus autoridades partidarias. La diputada Sofía Masutti, es la coordinadora de la Mesa Departamental del PS y explicó “Una conducción con presencia en el territorio, trabajo en conjunto y compromiso con los vecinos para seguir construyendo en cada una de nuestras localidades”.

Por su parte, Agustín Peretti (concejal de Suardi) fue elegido miembro de la Junta Provincial del partido que se encamina a celebrar 130 años de vida. El dirigente resaltó “Somos parte de un equipo que tiene como bandera la honestidad, la cercanía y el respeto por la diversidad; que piensa, debate y planifica propuestas para transformar la realidad”.

Junto a Masutti, Walter Martinuzzi de Arrufo y Carina Calello de San Cristóbal forman parte de la Mesa Departamental.

Además, se renovaron autoridades en los 6 centros socialistas del Departamento. “Las mejores construcciones políticas son las que nacen del trabajo cotidiano, del diálogo y del compromiso con cada comunidad” cerró Sofía Masutti.

Junta provincial
El Partido Socialista de Santa Fe renovó recientemente sus autoridades. En ese marco, Joaquín Blanco fue reelecto como secretario general del PS santafesino junto a Varinia Drisun como secretaria adjunta. A su vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, ocupará un lugar en el Consejo Federal del PS.

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