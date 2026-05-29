Senadores expresan el “profundo pesar” por el fallecimiento de 2 funcionarios policiales del norte provincial

“El cuerpo legislativo en su conjunto acompaña con respeto y solidaridad a familiares, amigos y seres queridos de las víctimas en este momento de profundo dolor”.

«Nuestro más sentido pésame a las familias. Ponemos a disposición nuestro acompañamiento en este difícil momento», manifestaron los senadores Felipe Michlig y Raúl Gramajo.

El trágico accidente

El parte policial da cuenta que “En horas de la madrugada, personal policial de la Comisaría 1ra. se comisionaron en Ruta Nacional 98, a raíz de la colisión de un auto Renault Logan blanco, en el cual viajaban 4 ocupantes (funcionarios policiales) pertenecientes a la URXIII de San Cristóbal, siendo 2 de ellos trasladados a distintos nosocomios, una mujer falleció en el lugar y se produjo el deceso del restante empleado policial radicado en Tostado en el Hospital de Reconquista”.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:50 hs. a la altura del kilómetro 60, donde el auto impactó contra el camión que se encontraba sobre la cinta asfáltica, “por causas que se tratan de establecer, conducido por M.A., domiciliado en General Pinedo, Chaco”. En tanto, en el móvil policial viajaban cuatro efectivos de la PDI, resultando fallecidos “la Jefa de microtráfico, Milena Beatriz Martinuzzi (con domicilio en la ciudad de San Cristóbal) y el Jefe de la Operativa Pablo Adrián Mansilla (de la ciudad de Tostado)”.