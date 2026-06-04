Unidad Regional XIII solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de una joven de 18 años de edad, DANA LUJÁN PAREDES
04 de junio de 2026Carlos Lucero
La jóven cuenta con domicilio en la ciudad de San Cristóbal, quien falta de su hogar desde el día de hoy. La misma es de contextura robusta, mide 1,70 metros de altura aproximadamente, es de tez blanca, ojos color marrón y tiene el cabello lacio, largo y de color castaño oscuro.
Al momento de ausentarse vestía un pantalón gris, un buzo color rosa y zapatillas blancas. Se destaca que se ha activado el protocolo correspondiente con intervención del Fiscal en turno. Ante cualquier información, se solicita comunicarse de manera urgente al 911 o a la dependencia policial más cercana.