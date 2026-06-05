Poné Primera: el programa para ayudar a jóvenes emprendedores del departamento San Cristóbal

El plan tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos de microemprendedores del departamento San Cristóbal a través de un acompañamiento financiero.

Poné Primera está orientado a ciudadanos del departamento que tengan entre 18 y 45 años de edad que ya cuenten con un emprendimiento en marcha o tengan una idea de negocio para desarrollar.

"Nuestro país está atravesando una crisis económica muy profunda. En ese contexto, muchos jóvenes buscan una alternativa laboral que les permita generar ingresos y proyectar su futuro", explicó Agustín Peretti, presidente de la Fundación Demos Suardi. "La idea es evaluar cada propuesta y acompañar a quienes busquen desarrollar su emprendimiento", agregó.

"Queremos que los jóvenes del departamento sepan que no están solos cuando deciden emprender. Muchas veces existen las ideas y las ganas de trabajar, pero faltan herramientas o un impulso inicial. Este programa busca justamente acompañar esos procesos", señaló a su turno la diputada provincial Sofía Masutti.

Durante las próximas semanas, los organizadores realizarán reuniones informativas en diferentes localidades del departamento. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a través de Instagram @demossuardi o @sofi_masutti