Se accidentó un joven que conducía una moto en en la ruta 39S

Por causas que se tratan de establecer, un joven de 25 años que guiaba un motovehículo Motomel CX150 intentó esquivar un pozo sobre la calzada, perdiendo el control del rodado e impactando contra la rueda delantera izquierda de un camión con acoplado conducido por un hombre de 35 años, para luego precipitarse hacia la banquina. Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó con lesiones graves que motivaron su asistencia por parte del personal sanitario y su posterior traslado al hospital local para una mejor atención médica donde más tarde fue derivado al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe para una mejor atención.