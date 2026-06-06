El Senado homenajeó a tres prestigiosos periodistas parlamentarios

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó un acto de homenaje post mortem a los periodistas parlamentarios Fernando Luis Brosutti, Alberto Julio Giraldi y Horacio Vicente Pucheta, en reconocimiento a sus trayectorias profesionales y a su valioso aporte a la difusión de la actividad legislativa provincial. Asimismo, se concretó la reinauguración de la Sala de Conferencias y de Periodistas de la Cámara Alta, que fue puesta en valor y pasó a denominarse oficialmente “La Reforma del 25”.

El acto se desarrolló en el recinto y fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto a senadores, autoridades de la Cámara, familiares de los homenajeados, allegados y representantes de los medios de comunicación.

Reconocimiento a tres referentes del periodismo santafesino

Al hacer uso de la palabra, Michlig recordó a los tres homenajeados y destacó el vínculo construido a lo largo de años de trabajo compartido. “Tres grandes periodistas, pero mejores personas, con quienes compartimos muchísimos años y de quienes tenemos los mejores recuerdos”, expresó.

Asimismo, realizó un repaso de la trayectoria de cada uno de ellos y evocó distintas anécdotas que reflejaron la cercanía y el respeto mutuo que mantenían con legisladores y trabajadores de la Cámara. En ese marco, sostuvo que “lamentablemente hoy hay un ataque constante al periodismo, que se contrapone al respeto mutuo que existe en la provincia de Santa Fe, donde creemos que merecen desarrollar su loable tarea de manera libre”.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, afirmó: “Por encima de la gran tarea que desarrollaban, eran tres seres humanos excepcionales a quienes considerábamos como si fueran unos integrantes más de esta Cámara. Este pequeño homenaje es una forma de demostrarles que nosotros consideramos que no solo eran tres grandes profesionales sino también tres enormes seres humanos”.

En tanto, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, destacó que “no solo se destacaron por su pluma y su grandísima calidad humana, sino también por su vocación por hacer llegar la voz de las comunidades de toda la provincia de Santa Fe y eso es algo que tenemos que valorar en esta que es la Cámara más federal de la provincia”.

A su turno, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, señaló: “En las ausencias que hoy lamentamos quedan expresadas las cualidades que los destacaron como profesionales y personas. No me equivoco al afirmar que fueron personas que dieron la vida trabajando por profundizar esas cualidades que hacen a un buen periodista: la curiosidad, precisión y equilibrio”.

El agradecimiento de las familias

Posteriormente, familiares de los homenajeados compartieron palabras de agradecimiento y recordaron distintos aspectos de sus vidas y trayectorias.

Santiago Goris, familiar de Fernando Brosutti, agradeció el reconocimiento y lo recordó como un apasionado de su trabajo y una persona que “siempre dio mucho sin pedir nada a cambio”.

Por su parte, Ximena Giraldi destacó a su padre como “un profesional incansable, convencido de que decir la verdad vale la pena”.

A su vez, Silvina Pucheta expresó que su padre “encontró su vocación de grande y lo que más le gustaba era estar en este lugar, por eso debe estar feliz por este homenaje. Que hoy se lo recuerde habla de su calidad humana y profesional”.

Tras las palabras alusivas, los familiares recibieron presentes institucionales y los diplomas correspondientes a las resoluciones aprobadas por la Cámara de Senadores que dispusieron la realización de los homenajes.

Reinauguración de la Sala “La Reforma del 25”

Finalizado el acto de reconocimiento, se llevó adelante la reinauguración de la Sala de Conferencias y de Periodistas de la Cámara de Senadores, un espacio que fue renovado integralmente para brindar mejores condiciones de trabajo a los cronistas parlamentarios.

La sala pasó a denominarse oficialmente “La Reforma del 25”, en conmemoración de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial de 2025 y en homenaje al periodista parlamentario Fernando Luis Brosutti, fallecido durante el desarrollo de aquel histórico proceso institucional.

La ceremonia incluyó el tradicional corte de cintas, realizado por Felipe Michlig junto a los periodistas parlamentarios Luis Rodrigo y Susana Goris, y el posterior descubrimiento de una placa alusiva.

Durante ese momento, Michlig destacó: “Este es un espacio de trabajo para todos los periodistas que desarrollan su tarea a diario y lo hicieron durante ese momento histórico para la provincia que fue la Convención Reformadora de la Constitución. Por eso entendimos que era ineludible su puesta en valor, en concordancia con la conmemoración de un nuevo Día del Periodista y como un símbolo de la importancia que se le da en esta Cámara, la más federal de la provincia, al trabajo libre de todos los periodistas”.