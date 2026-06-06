Una camioneta colisionó con un tractor con pala de arrastre en el distrito Moisés Ville

Moises Ville: a cuatro kilómetros hacia el Este, por causas que se tratan de establecer, un tractor Fiat con pala de arrastre, conducido por un hombre de 35 años de edad, entro en colisión con una camioneta Ford Territory guiada por un hombre de 60 años, mientras ambos vehículos circulaban en sentido Este a Oeste. El vehículo de menor porte impactó contra la pala de arrastre del tractor, registrándose únicamente daños materiales y constatándose que ninguna de las partes resultó lesionada.