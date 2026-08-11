Acuerdo Santa Fe: presentaron una nueva etapa del programa que ofrece cortes de cerdo a $ 7.900 el kilo

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este lunes en la capital provincial una nueva etapa de Acuerdo Santa Fe, el programa que articula al sector público y privado para ofrecer productos a precios de referencia. En esta oportunidad, la iniciativa establece un precio único de $ 7.900 por kilogramo para cinco cortes de pulpa de cerdo: cuadrada, peceto, cuadril, nalga y bola de lomo. El valor representa aproximadamente un 20 % menos que el precio actual de mercado. La iniciativa llegará de manera progresiva a 85 locales de 20 ciudades de la provincia.

Durante la actividad, llevada a cabo en el Supermercado Alvear de calle San Martín, Pullaro valoró “este rol del Estado en este momento. Aquí no hay subsidios por parte del Estado. Hay articulación de toda la cadena de valor con el Gobierno Provincial generando un espacio de encuentro para dar respuestas a los santafesinos en función de la crisis económica que estamos viviendo”. “Estamos intentando encontrar alternativas que permitan mantener la calidad de la comida que llega a la mesa. En este caso, los cortes de cerdo son una muy buena alternativa y con esta articulación se logró reducir de manera significativa los costos”, describió.

Pullaro sostuvo que su gestión quiere “generar crecimiento económico y trabajo. Cada una de las articulaciones que logramos llevar adelante significa que los santafesinos puedan vivir un poco mejor o tener una posibilidad más. En este caso lo estamos haciendo con carnes, como lo hicimos también en Navidad, y con otros productos, intentando sostenerlo, para que ganen los actores de la cadena y que podamos potenciar los productos que se ofrecen”. “Lo más importante -agregó- es que todo queda dentro de la provincia de Santa Fe, desde la persona que produce el grano, la que transforma ese grano en carne, los diferentes frigoríficos y carnicerías y las cadenas comerciales, que son quienes las ofrecen”.

Articulación público-privada

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, manifestó que “Acuerdo Santa Fe es una experiencia única en Argentina. No existe esta articulación público privada en el país, que surge de sentarnos en una mesa en un momento complejo para ofrecer una alternativa en un plato sin perder proteína ni calidad. Además, defendiendo la producción santafesina”.

En tanto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, expresó que “este acuerdo surge de sentarnos a la mesa frigoríficos, supermercados, carnicerías y productores de cerdos. De esta forma aseguramos proteína de primer nivel, ahorro y promocionamos el consumo de cerdo. Beneficiamos al consumidor e impulsamos la industria frigorífica”.

Por último, el directivo Alvear Supermercados, Eduardo Antoniazzi, expresó que “la sociedad estaba necesitando esto. Entendemos que es parte de la responsabilidad que tenemos como empresarios santafesinos y esta articulación se dio por la vinculación de todos”.

Un acuerdo entre la Provincia y la cadena comercial

La nueva etapa de Acuerdo Santa Fe fue consensuada en el marco de la Mesa de Supermercadismo, impulsada por el Gobierno Provincial, con la participación de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, la Cámara de Supermercados de Santa Fe, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Sociedad de Carniceros de Rosario.

El esquema supone un esfuerzo compartido entre frigoríficos y supermercados, que resignan parte de sus márgenes comerciales para ofrecer carne de cerdo a un precio competitivo y garantizar el abastecimiento durante el tiempo de vigencia del acuerdo.

Incentivar el consumo y fortalecer la producción santafesina

Santa Fe se encuentra entre las principales provincias productoras de carne porcina del país. A través de este acuerdo, el Gobierno Provincial busca estimular el consumo de pulpas de cerdo y ofrecer a las familias una alternativa de calidad a un valor inferior al de cortes equivalentes de carne vacuna.

La iniciativa apunta, además, a fortalecer la actividad de supermercados, frigoríficos y productores, dinamizar las ventas y consolidar el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para impulsar la producción santafesina.