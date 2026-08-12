Peretti presentó una ordenanza para impedir que funcionarios políticos pasen a planta permanente

"El que entra por la política, se va con la política", la frase que utilizó en la campaña de 2025, ahora quedó plasmada en un proyecto de ordenanza".

Una de las frases que Agustín Peretti más repitió durante la campaña para la Intendencia de Suardi en 2025 dejó de ser una promesa electoral para transformarse en una propuesta legislativa.

El concejal presentó el proyecto de ordenanza "Régimen del Personal Político Municipal", una iniciativa que busca fijar reglas claras para la designación y el funcionamiento de los cargos políticos dentro del municipio. Su principal objetivo es impedir que quienes ocupen esos cargos puedan incorporarse a la planta permanente sin haber atravesado un concurso público.

"El que entra por la política, se va con la política, no puede ser que cada gestión que se va deja en Planta a sus funcionarios políticos”.

"Hay frases de campaña que se dicen y se olvidan. Nosotros elegimos dejarla escrita", afirmó Peretti. Y agregó: "El que entra por la política, se va con la política. La planta permanente se gana por concurso, no por decreto". Esa misma definición quedó incorporada como artículo 7 del proyecto.

La propuesta, integrada por 35 artículos, es la primera de estas características presentada en la provincia desde la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Municipios. Busca establecer un marco permanente para el funcionamiento del personal político municipal. Define la naturaleza de los cargos políticos, impide el ingreso a planta permanente sin concurso público e incorpora herramientas de integridad, transparencia y rendición de cuentas para el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal.

"No podemos exigir transparencia sólo a los demás".

Peretti explicó que uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que las reglas también alcancen a los concejales y a las autoridades del cuerpo legislativo. "No se puede exigir hacia afuera lo que uno no está dispuesto a hacer adentro. Estas reglas valen tanto para este gobierno como para el que venga en el futuro. Si vamos a discutir en serio la integridad pública, los primeros en imponernos las reglas debemos ser nosotros mismos”.

El proyecto toma como base las facultades que la nueva Ley Orgánica de Municipios otorgó a los concejos para legislar sobre la organización de la administración pública y fortalecer los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Pensado en Suardi, con proyección provincial.

El concejal sostuvo que la iniciativa busca aprovechar las herramientas que la nueva legislación puso en manos de los municipios y consideró que puede servir de antecedente para otras localidades santafesinas.

"Suardi muchas veces queda lejos de los debates que se dan en la capital provincial, pero hoy tenemos las herramientas para legislar sobre estos temas. Debemos avanzar en mayor transparencia en los gobiernos locales".

El proyecto también regula la situación de los empleados municipales de carrera que asuman cargos políticos, garantizando que conserven su puesto y puedan reincorporarse al finalizar la función. "Esta ordenanza cuida al trabajador municipal. Lo que ordena es que nadie entre por decreto salteando el concurso que los demás sí rindieron", explicó.

Finalmente, Peretti invitó a que la propuesta sea analizada y debatida por otros concejos municipales. "Mientras más ciudades puedan replicar este tipo de ordenanzas, mayor será la respuesta al reclamo de transparencia que hacen los vecinos. La agenda de integridad pública también se construye desde el interior", concluyó.