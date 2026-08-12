El gobierno provincial invertirá $921 millones para la gestión de residuos en el departamento San Cristóbal

En el Polo Educativo Tecnológico Municipal de Ceres, el senador Felipe Michlig acompañó al ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, en la firma del Convenio Marco de Cooperación con el Consorcio GIRSU San Cristóbal Norte que contempla una inversión de $921.861.651,62.

El acto tuvo como anfitriona a la intendenta de Ceres y presidenta del Consorcio, Alejandra Dupouy. En la mesa principal también estuvieron el ministro Estévez, el senador Michlig y los diputados provinciales Marcelo González, Sofía Masutti y la coordinadora de medio ambiente de Ceres Jimena Gai.

El consorcio está integrado por Ceres, Hersilia, La Rubia, Arrufó, Ambrosetti, Logroño y Montefiore, con la presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero, como tesorera.

Alcance del convenio

El convenio entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Consorcio GIRSU San Cristóbal Norte establece una hoja de ruta de cuatro etapas para avanzar en la gestión integral de residuos, la disposición final, el reciclaje, el compostaje y el ordenamiento de los basurales a cielo abierto.

El mismo tiene una duración de cuatro años y establece: avanzar en los estudios necesarios para el futuro Complejo Ambiental del Consorcio; fortalecer la separación en origen y el compostaje; trabajar en el cierre y/o ordenamiento de los basurales a cielo abierto cuando los residuos hayan sido conducidos a tratamiento o disposición final en rellenos sanitarios; y desarrollar estrategias para el tratamiento y recuperación de residuos de poda, áridos, neumáticos fuera de uso, aceites vegetales usados y otras corrientes.

Perspectiva integral

La intendenta Dupouy destacó que el proyecto permitirá abordar la problemática desde una perspectiva integral, que incluye también la educación ambiental y el reciclaje. “El consorcio no solamente se va a dedicar a la gestión integral de los residuos, sino que también hace a que trabajemos en la educación ambiental, en todo lo que es el reciclaje y en todo lo que surja a partir del reciclaje”, señaló.

Por su parte, el ministro Enrique Estévez destacó especialmente el rol de los gobiernos locales en la construcción del acuerdo y valoró el impulso de Ceres para poner en marcha el proyecto.

Estévez remarcó además que el convenio permite establecer un compromiso de largo plazo y una hoja de ruta común para las localidades integrantes.

“Un hecho muy importante y auspicioso”

El senador Felipe Michlig destacó la decisión del gobierno provincial de destinar $920 millones para comenzar este proyecto de saneamiento y tratamiento de residuos, calificándolo como “un hecho muy importante y auspicioso”.

Asimismo, puso en valor la conformación del Consorcio como una herramienta para superar las respuestas individuales y optimizar recursos.

“Ojalá que esto termine siendo política de Estado para que, gobierne quien gobierne, podamos llevar adelante estos proyectos” agregó.