Gresca entre vecinos terminó con un herido de arma de fuego en Suardi

Un hombre de 63 años fue detenido tras herir de arma de fuego a otro de 63 años en medio de una gresca vecinal. El hecho ocurrió anoche, cerca de las 23:50, en calle Belgrano, cuando el agresor se presentó en el domicilio y agredió a un familiar de la víctima, quien intervino para defenderlo y recibió un disparo en el pie izquierdo, debiendo ser trasladado al hospital local. Tras tareas investigativas, personal policial se constituyó en el domicilio del imputado, quien hizo entrega de un revólver calibre 22, procediéndose a su aprehensión y posterior detención por disposición de la fiscalía en turno, mientras que en el lugar intervino policía científica y se le practicó las diligencias de rigor.