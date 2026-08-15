Dos hechos dónde se involucró a amas de fuego ocurrieron en Suardi

Suardi: En la víspera, personal policial acudió a un llamado por una gresca entre vecinos en un domicilio ubicado sobre calle Belgrano, en el barrio San Miguel. Al arribar, trasladaron al hospital local a un masculino que presentaba una herida de arma de fuego en el tobillo izquierdo, provocada tras intervenir en una discusión en defensa de un familiar. El agresor, un masculino de 63 años, fue localizado en su domicilio de calle Santiago Gilli. Desde el lugar, se procedió al secuestro de un revólver calibre 22; posteriormente fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando formalmente detenido por disposición fiscal, imputado por lesiones graves dolosas. En forma paralela, durante la misma jornada, personal policial, intervino ante denuncias por detonaciones de arma de fuego en el mismo sector. En un primer procedimiento, un masculino de 16 años entregó una escopeta de un caño tras ser señalado por efectuar disparos y compareció en la sede policial junto a un adulto responsable. Más tarde, cerca de las 12:35 horas, la policía debió constituirse nuevamente en el inmueble de calle Belgrano por nuevos disturbios, donde aprehendió a un masculino de 34 años e incautó una escopeta calibre 16 sin numeración visible. El fiscal en turno dispuso la imputación en estado de libertad del menor por abuso y tenencia de arma de fuego, y del masculino de 34 años por tenencia de arma de fuego.