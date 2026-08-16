Fenómeno de El Niño: Santa Fe fue sede del segundo encuentro de capacitación para equipos de salud*

El Gobierno de la Provincia continúa con la capacitación a equipos de la salud pública, en el marco de un protocolo sanitario para optimizar el abordaje territorial frente a eventuales anegamientos y crecidas de los ríos en la provincia. Durante la jornada de trabajo, desarrollada en la sede de la Región de Salud-Nodo Santa Fe, en el Ex Italiano, agentes públicos e integrantes de los equipos asistenciales analizaron estrategias de asistencia, logística de traslados y el abastecimiento de insumos críticos para la contención en emergencias. El primero de estos encuentros, que continuarán hasta alcanzar a toda la provincia, había sido en la ciudad de Reconquista.

En el marco del Comité Interministerial Operativo de Emergencias, la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, indicó que “la idea es repensar el sostenimiento del sistema de salud en el marco de una emergencia hídrica, pensado en estrategias de prevención, de asistencia, de emergencias y traslados”. Asimismo, ponderó la labor articulada impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y destacó que se busca fijar con los equipos “un plan maestro que hemos generado las secretarías de Gestión y Fortalecimiento Institucional, de Logística Integrada y Articulación de Redes, y la de Salud, para que tengamos un modelo de esquema para trabajar, revisemos lo que falta puntualizar y enriquecerlo con las particularidades de la región”.

La funcionaria hizo hincapié en la importancia de los aspectos preventivos y en los ejercicios prácticos: “El gran desafío es este, por eso iniciamos con una capacitación técnica de estrategias de prevención, que implica relevar los sueros antiofídicos, cuál es la reserva de medicamentos que necesitamos, cuál es el proceso de atención, cómo nos incorporamos a los comités locales, pero también un espacio para ejercicios prácticos en un contexto de emergencia”. En esa línea, remarcó la relevancia de preparar la red de salud y anticipar las acciones en cada punto de la provincia: “El primer mensaje en este momento es que cada santafesino debe estar atento a la información oficial de los municipios, comunas y de la provincia, y pensar en su autocuidado, revisar esquemas de vacunación y no postergar los controles de salud”.

*Ejes de la jornada y mapa regional*

Por su parte, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, puntualizó que la ministra de Salud, Silvia Ciancio, encomendó establecer las pautas técnicas generales para el sistema público en el marco del Comité Interministerial, que articula Protección Civil. “Estamos realizando una capacitación y una formación en las seis Regiones de Salud, lo cual implica hacer un relevamiento, un mapa de riesgo, identificar los recursos, y avanzar en la integración de cada equipo de salud local con las comunas y municipios”, explicó el funcionario.

En relación a la operativa de asistencia directa y los mapas de riesgo locales, Stettler detalló que “uno de los puntos clave es hacer un relevamiento y una geolocalización de la población que puede requerir evacuación, identificando las poblaciones que vamos a tener que priorizar como embarazadas, pacientes oxígeno-dependientes, pacientes que están en internación domiciliaria o que tengan alguna discapacidad”. A su vez, subrayó la necesidad de prever contingencias operativas: “Consideramos que el propio personal de salud puede estar afectado o un edificio de salud, y en esos casos tendremos que implementar una estrategia en cada lugar para acompañar a nuestros equipos y sostener la respuesta”.

Durante la jornada, el director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma presentó formalmente el esquema de trabajo coordinado que establece cuatro fases bien definidas: preparación, alerta, respuesta y recuperación. Entre los ejes conceptuales se detallaron las dinámicas de derivación, la organización de la red asistencial, los esquemas de vacunación preventiva, el soporte psicosocial y el monitoreo de patologías asociadas como dengue, leptospirosis, hepatitis A, tétanos y cuadros respiratorios o gastrointestinales.

También participaron el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Norte, Leonardo Martínez; la directora de la Región de Salud-Nodo Santa Fe, Natalia Soria; y la coordinadora de Salud Mental de esta misma región sanitaria, Mercedes Baratti, entre otros.