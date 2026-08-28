Se presentó en San Guillermo la 15º ExpoFeria Regional, que se realizará del 11 al 13 de septiembre
El senador provincial Felipe Michlig participó en San Guillermo del lanzamiento oficial de la 15ª ExpoFeria Regional San Guillermo 2026, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el predio del Parque Municipal “Alfonsina Storni”.
La presentación se realizó en la sede del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo y estuvo encabezada por su presidenta, Mariana Riberi; la intendente Romina López; la coordinadora del Área de Producción municipal, Soraya Pistochini; el coordinador de la ExpoFeria, Javier Bertoli; y Sergio Pierantoni, responsable del ciclo de charlas y conferencias.
“Trabajo conjunto entre el sector público y privado”
Bajo el lema “Evolucionando juntos”, la nueva edición propone tres jornadas con exposición comercial, industrial, agropecuaria y de servicios, espectáculos, actividades para toda la familia, remate de vaquillonas y toros Holando Argentino, campeonato de asadores, cena show y un importante ciclo de conferencias.
Durante la presentación, Mariana Riberi destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener y potenciar una propuesta que busca mostrar “todo lo que la región crea, organiza y puede desarrollar”, remarcando que la ExpoFeria “es de todos”.
Por su parte, Felipe Michlig felicitó a los organizadores y valoró que, “en momentos de mucha incertidumbre”, se siga apostando por una muestra que consideró “la exposición más demostrativa e importante que tenemos en esta región”.
Una agenda para toda la región
Entre las principales actividades se destacan el show infantil y espectáculos musicales del viernes, el remate de vaquillonas y toros Holando Argentino, el Campeonato de Asadores, la cena show y el gran cierre de la jornada del sábado con Marcos Castelló – Kaniche.
El domingo, en tanto, se desarrollarán distintas propuestas artísticas y culturales, con el cierre de la muestra a cargo de Piko Frank.
El ciclo de conferencias también tendrá un espacio central, con especialistas que abordarán temas vinculados a marketing, innovación e inteligencia artificial para Pymes, economía, seguridad eléctrica, producción agropecuaria, monitoreo de la chicharrita, forrajes y tendencias climáticas, entre otros.