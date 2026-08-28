Pullaro: “Invertimos en infraestructura productiva para tener industrias más competitivas”

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este viernes obras y participó de inauguraciones en Colonia Ana, Villa Trinidad, Colonia Rosa y Monigotes, localidades del departamento San Cristóbal. Junto con el presidente provisional del Senado y senador departamental, Felipe Michlig, inauguró en Colonia Ana una cancha de bochas sintéticas y nuevos sanitarios. Allí fueron recibidos por el presidente comunal, Marcos Clausen.



Más tarde, en Villa Trinidad, Pullaro supervisó la obra del Gasoducto Sudoeste Lechero, que se extenderá a lo largo de 52 kilómetros y atravesará Villa Trinidad, Colonia Rosa, San Guillermo y Suardi.

La iniciativa permitirá mejorar la calidad de vida de hogares e instituciones, reducir costos, fomentar la creación de empleo y promover nuevos emprendimientos e inversiones. También fortalecerá el entramado productivo de la zona y favorecerá el arraigo en municipios y comunas.

“El desarrollo productivo es fundamental y el Estado tiene que invertir en infraestructura productiva”, afirmó el gobernador. “Cuando tomamos la decisión de ejecutar 400 kilómetros de gasoductos, con una inversión de 400 millones de dólares, lo hicimos porque entendemos que nuestra industria puede ser más competitiva” añadió.

Pullaro remarcó que la llegada del gas natural no solo beneficia a las conexiones domiciliarias. “Las industrias reducen un 65 % el coste de la energía, y eso impacta en el 18 % del coste del producto final”, señaló. Según explicó, esa disminución permitirá “vender más, abrir nuevos mercados, consolidar los existentes, generar empleo y capacitar a los trabajadores”.

Gasoductos para el desarrollo

Por último, sostuvo que el objetivo del Gobierno Provincial es “generar crecimiento económico, hacer más competitiva la producción santafesina y mejorar la calidad de vida de la gente”.

El Gasoducto Sudoeste Lechero forma parte del Plan de Gasoductos para el Desarrollo del Gobierno de Santa Fe, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Gustavo Puccini. El programa incluye, además, los gasoductos de las rutas provinciales 14-17s -que conectará Fuentes, Coronel Arnold, Muñoz, Arminda y Villa Mugueta- y 20, en el tramo Tortuga-Montes de Oca; el de la ruta nacional 34, entre Luis Palacios y Lucio V. López; y el de las rutas provinciales 93 y 33, en el tramo Troncal TGN Arteaga-Berabevú.

Las cinco obras se integran en un proyecto más amplio de 610 kilómetros distribuidos en seis gasoductos -cinco ejecutados por el Gobierno de Santa Fe y uno por Litoral Gas-, con una inversión superior a los 196.000 millones de pesos. La iniciativa beneficiará a más de 120.000 habitantes, 250 industrias y 45 localidades.

Inversión en una zona productiva

El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, aseguró que el Gasoducto Sudoeste Lechero registra un avance del 25 %. Agregó que, al contabilizar las cañerías y las estaciones reductoras de presión en construcción, la ejecución global alcanza el 40 %. “Esperamos finalizarla hacia fin de año”, afirmó.

Por su parte, Michlig destacó que Pullaro “se había comprometido a realizar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida y, al mismo tiempo, a subsanar los errores de los gobiernos nacionales, que dejaron sin gas a esta zona productiva de la provincia”. También valoró que “como nunca antes se están ejecutando obras que mejoran la vida de los sancristobalenses”.

El intendente de Villa Trinidad, José Luis Sánchez, señaló que el gasoducto permitirá “apostar por la producción de las empresas de todas las localidades que atraviesa la ruta 23, una zona de fuerte perfil lácteo y ganadero”. En ese sentido, sostuvo que la obra dará “fortaleza económica para que quienes se levantan temprano cada día para trabajar puedan salir adelante”.

La intendenta de San Guillermo, Romina López, celebró el avance de la obra y remarcó “la decisión política del gobernador Pullaro de llevar gas a esta zona productiva”.

Recorrida por otras localidades

La agenda de Pullaro continuó en Colonia Rosa, donde entregó aportes del Programa de Obras Menores por 41.547.489,71 pesos y presentó maquinaria, entre ella dos tractores y desmalezadoras.

En Monigotes, el mandatario visitó las obras de una alcantarilla sobre la ruta nacional 34, los baños de la pileta municipal y los trabajos ejecutados en el marco del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud.