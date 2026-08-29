Una riña en Ceres dejó como saldo un herido que fue derivado al Hospital Cullen

Personal policial intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una riña callejera en la zona de Pasaje Sieber al 700. Tras recabar testimonios sobre el altercado, los efectivos patrullaron el sector y en la intersección de calles San Juan y Altamirano hallaron a un hombre de 26 años tendido en la vía pública, con una herida sangrante en la cabeza y un cuadro de extrema exaltación. Se solicitó de inmediato la asistencia del servicio de emergencias, requiriéndose la colaboración policial durante el traslado ya que el paciente intentaba provocar daños en la ambulancia. Luego de una primera evaluación en el nosocomio local, donde se le diagnosticaron heridas cortantes y un estado de hiperexcitabilidad, el masculino fue derivado en código rojo al Hospital José María Cullen, encontrándose al momento en estado reservado.