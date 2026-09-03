Una primera jornada tranquila en el juicio a Camilo Busquets, Lucas Cañete y Betiana Godoy

Preside el jurado, la Dra. Cecilia Alamo, acompañada por el Dr. Javier Botero y el Dr. Nicolás Stegmayer. En la sala se encontraban presentes los imputados Camilo Busquets, Lucas Cañete y Betiana Godoy.

En esta primera jornada declararon la actual Intendenta Alejandra Dupouy, su primer Secretario de Hacienda, Miguel Andrada quien fue el encargado de dar detalles de la situación financiera de la Municipalidad cuando inició la gestión. Andrada salió de tribunales a las 22 hs.

Además, expuso el Perito Contable de Fiscalía quien fue el encargado de evaluador de las evidencias presentadas por la querella y revisar las cuentas entre 2017 y 2019.

Alejandra Dupouy ingresó a tribunales y fue la primera en declarar dos horas y media.aproximadamente.

Hoy arranca la segunda jornada de cuatro previstas y declaran Yanina Brondoni quien fue fiscal municipal cuando inició la gestión Dupouy, además de varios funcionarios provinciales.

El veredicto se dictará el próximo 11 de septiembre si así lo establece el jurado.