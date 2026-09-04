El senador Michlig anunció la apertura de sobres para la construcción de la Segunda Etapa del Gasoducto Lechero

El senador Felipe Michlig informó que el próximo viernes 11 de septiembre, en la municipalidad de la ciudad de Suardi, se abrirán los sobres de la licitación pública para la construcción de la Segunda Etapa del «Gasoducto Lechero – Programa Provincial de Gasoductos Para el Desarrollo«,con un presupuesto oficial de $3.150.466.806,10.-

El acto oficial se llevará a cabo en la sede de la Municipalidad de Suardi (sito en calle 1° de mayo N° 364), a las 16 horas y será encabezada por el Senador Felipe Michlig, autoridades provinciales de Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM (ENERFE). y demás autoridades regionales.

El representante departamental agradeció al Gobernador Maximiliano Pullaro, por cumplir con la palabra empeñada y destacó “la labor del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini y el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, junto a todo los equipos técnicos que trabajan en el desarrollo de los gasoductos”.

Segunda etapa

El Senador Felipe Michlig recordó que “está segunda etapa comprende el tramo que llegará a Colonia Rosa y a la ciudad de Suardi, a lo largo de 28,5 km, beneficiando a 9.200 habitantes y a unas 20 empresas de esa región departamental”.

La conexión hasta la ciudad de Suardi demandará la colocación de 20.200 metros de caño (6” Ac x 52 – E: 4,8 mm); mientras que el tramo hasta Colonia Rosa, demandará la colocación de 8.363 metros de caño (4” Ac x 42 – E: 4,8 mm).