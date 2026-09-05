Con presencias del Senado, Diego Maciel juró como ministro de la Corte

Diego Maciel juró como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en un acto que contó con la presencia de representantes de la Cámara de Senadores, encabezados por su presidente provisional, Felipe Michlig.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de autoridades judiciales, legislativas y representantes de los distintos poderes del Estado. En representación de la Cámara Alta, junto a Michlig participaron los senadores Julio Garibaldi, por el departamento La Capital; Esteban Motta, por San Martín; Germán Giacomino, por Constitución; Germán Baumgartner, por Garay; Hugo Rasetto, por Iriondo; y Oscar Dolzani, por San Javier. También asistieron el secretario administrativo, Leonardo Stangaferro, y el secretario legislativo, Agustín Lemos.

El acto fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, acompañado por los ministros Rafael F. Gutiérrez, Rubén Weder, Roberto H. Falistocco, Daniel A. Erbetta y Jorge C. Baclini.

Durante su discurso, Maciel expresó el compromiso que asumirá al frente de su nueva función y sostuvo: “Voy a trabajar todos los días para que la Justicia de esta provincia sea más rápida, más previsible y más cercana a la gente”. En esa línea, afirmó: “No vengo a ocupar un cargo, sino a cumplir una función con el mismo compromiso que asumí todos los que me tocaron y con el respeto que la Constitución y las instituciones de la provincia se lo merecen”.

Entre las autoridades presentes también estuvieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el ex vicegobernador Carlos Fascendini; la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el ex gobernador y actual diputado provincial Omar Perotti; y el diputado nacional Pablo Farías.

La ceremonia reunió además a funcionarios y representantes de los tres poderes del Estado, en el marco de la incorporación de Maciel al máximo tribunal de Justicia de la provincia.