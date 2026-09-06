20 familias de prensa, un mismo sueño: la casa propia

La casa propia es mucho más que cuatro paredes. Es un proyecto de vida, una posibilidad de arraigo y, para muchas familias trabajadoras, un sueño que parece difícil de alcanzar sin organización y lucha colectiva.

Para la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) ese sueño comenzó a tomar forma hace más de una década. El 31 de marzo de 2014, el sindicato llevó a cabo un relevamiento para conocer la situación habitacional de sus afiliados. El resultado fue contundente: 62 familias manifestaron su interés en acceder a una vivienda, y con esa información la APSF inició las gestiones ante la provincia.

Pasaron los años y no había avances ni respuestas concretas a las necesidades de nuestros compañeros y compañeras. En septiembre de 2020, el sindicato insistió con las gestiones y volvió a plantear el reclamo ante las autoridades provinciales pidiendo una solución para los trabajadores y trabajadoras de prensa.

Finalmente, en noviembre de 2022 apareció una posibilidad concreta: un cupo de viviendas en el barrio Villa Setúbal, cuyas obras ya estaban en marcha. El 8 de mayo de 2023 se firmó el Acta Acuerdo entre la provincia, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y la APSF, que estableció el destino de 20 viviendas para afiliados y afiliadas del sindicato.

A partir de allí comenzó otra etapa, también colectiva. Se convocó a los afiliados interesados, se recibió la documentación y, en agosto de 2023, una Asamblea Extraordinaria definió por unanimidad los criterios y compromisos que regirían el proceso interno de adjudicación. En diciembre de ese año, la provincia aprobó la preselección de las primeras 18 familias.

El camino todavía tendría algunos obstáculos. Con el cambio de gestión, las obras se paralizaron y durante 2024 fue necesario volver a realizar gestiones para lograr su reactivación. Finalmente, los trabajos retomaron su ritmo y avanzaron hacia su finalización.

En junio de 2026 se completó el listado de las 20 familias y comenzó el proceso administrativo final para la adjudicación.

Son 20 viviendas, pero detrás de cada una hay una historia de espera, organización y perseverancia. Para la APSF, además, representa una conquista histórica: es la primera vez que el sindicato logra concretar un plan de viviendas para sus trabajadores y trabajadoras.

Porque una vivienda se construye con ladrillos, pero también con años de gestión, participación y lucha colectiva.

Invitamos a toda la comunidad de prensa a participar del acto de adjudicación este jueves 3 de septiembre, a las 13 hs, en Vélez Sársfield y Lavaise.