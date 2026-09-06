La cadena nacional de Milei y la mirada de los ex combatientes
06 de septiembre de 2026Carlos Lucero
Ante el inesperado volantazo que dío el gobierno de Milei con respecto de tema Malvinas, se abrió el debate sobre la soberanía de las islas . “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”, decía en declaraciones a la BBC en mayo del 2024 el mismo presidente que hoy reclama soberanía. Por eso consultamos a Adolfo Schweighofer y Daniel García ex combatientes sobre este tema.
Adolfo Schweighofer, es integrante de la Federación de Veteranos de Guerra de la Pcia. de Santa Fe. quien nos comentó su posición sobre el discurso del Pte. de la Nación. Recata que el planteo es el que desde siempre hicieron los ex combatientes. También escucharemos las palabras de Daniel García, ex combatientes radicado en La Lucila, quien comenta como recibió las palabras del Milei.