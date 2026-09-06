La cadena nacional de Milei y la mirada de los ex combatientes

Ante el inesperado volantazo que dío el gobierno de Milei con respecto de tema Malvinas, se abrió el debate sobre la soberanía de las islas . “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”, decía en declaraciones a la BBC en mayo del 2024 el mismo presidente que hoy reclama soberanía. Por eso consultamos a Adolfo Schweighofer y Daniel García ex combatientes sobre este tema.