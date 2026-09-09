Juegos Suramericanos: los atletas argentinos se encuentran listos para hacer historia

A pocos días del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevó adelante la presentación formal de la delegación argentina que representará al país en la cita continental. Del 12 al 26 de septiembre las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a los mejores atletas de 15 países.

La delegación argentina estará integrada por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres, con representación en 59 disciplinas deportivas, lo que constituye uno de los contingentes más amplios y diversos de los Juegos.

Los atletas nacionales competirán en aguas abiertas, atletismo, bádminton, balonmano, bochas, bowling, boxeo, canotaje slalom, canotaje velocidad, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX racing, ciclismo mountain bike, ciclismo pista, ciclismo ruta, clavados, e-sports, ecuestre adiestramiento, ecuestre concurso completo, ecuestre salto, escalada deportiva, esgrima, esquí náutico, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, natación artística, patinaje artístico, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, pádel, racquetbol, remo, remo coastal, rugby 7, skateboarding, softbol, squash, stand up paddle (SUP), surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, vóleibol y vóleibol de playa.

La vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos, Virginia Coudannes, reconoció la figura de los deportistas argentinos: “Ellos son nuestros verdaderos embajadores que nos van a estar representando llevando con orgullo los colores de nuestra bandera celeste y blanca; y los santafesinos estaremos junto a ellos, alentando y dándoles todo nuestro apoyo”.

A pocos días del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevó adelante la presentación formal de la delegación argentina que representará al país en la cita continental. Del 12 al 26 de septiembre las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a los mejores atletas de 15 países.

La delegación argentina estará integrada por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres, con representación en 59 disciplinas deportivas, lo que constituye uno de los contingentes más amplios y diversos de los Juegos.

Los atletas nacionales competirán en aguas abiertas, atletismo, bádminton, balonmano, bochas, bowling, boxeo, canotaje slalom, canotaje velocidad, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX racing, ciclismo mountain bike, ciclismo pista, ciclismo ruta, clavados, e-sports, ecuestre adiestramiento, ecuestre concurso completo, ecuestre salto, escalada deportiva, esgrima, esquí náutico, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, natación artística, patinaje artístico, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, pádel, racquetbol, remo, remo coastal, rugby 7, skateboarding, softbol, squash, stand up paddle (SUP), surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, vóleibol y vóleibol de playa.

La vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos, Virginia Coudannes, reconoció la figura de los deportistas argentinos: “Ellos son nuestros verdaderos embajadores que nos van a estar representando llevando con orgullo los colores de nuestra bandera celeste y blanca; y los santafesinos estaremos junto a ellos, alentando y dándoles todo nuestro apoyo”.

El santafesino Rubén Rézola, uno de los abanderados

La actividad de presentación tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). En la ocasión, el Comité Olímpico Argentino, junto con la Subsecretaría de Deportes de la Nación, entregó la bandera nacional a los abanderados de la delegación argentina y despidió a los atletas que representarán al país.

La ceremonia concluyó con la entrega simbólica del pabellón nacional a los abanderados Rubén Rézola (referente del canotaje) y Sofía Cairó (jugadora de hockey de Las Leonas), quienes encabezarán a la delegación argentina en una nueva edición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Rézola, oriundo de la ciudad de Santa Fe, ya estuvo presente en tres Juegos Olímpicos y recibe este reconocimiento a su carrera deportiva: “Competir en mi ciudad, en mi provincia, donde seguramente estará mi gente alentando como todo argentino y santafesino, será un plus. Este regalo de llevar la bandera de la delegación argentina lo hace aún más importante por los años que llevo representando al país”, afirmó.

El acto contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Mario Moccia; el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; la secretaria de Turismo y Deporte de Rosario, Alejandra Mattheus; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; la vicepresidenta primera del COA, Alicia Masoni de Morea, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes deportivos, entrenadores y atletas de la delegación albiceleste.