Llegó el día: Santa Fe abre los Juegos Suramericanos con una fiesta en Rosario

Después de meses de preparación, obras, entrenamientos y una larga cuenta regresiva, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comienzan a hacerse realidad. Esta tarde, con la fiesta inaugural, se realizará la apertura oficial de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que durante dos semanas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La jornada tendrá su momento central desde las 19.30, cuando el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, se transforme en el escenario de la ceremonia inaugural. La fiesta reunirá a grandes figuras de la música santafesina y nacional: Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas, Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán serán parte de una puesta que combinará música, danza, teatro y tecnología para contar la identidad de Santa Fe y darle la bienvenida a las delegaciones que llegaron a la provincia para ser parte de esta gran cita deportiva.

Pero la ceremonia será apenas el comienzo. El domingo 13 de septiembre llegarán las primeras competencias de Santa Fe 2026, cuando los atletas salgan a los escenarios para comenzar a disputar las primeras medallas de los Juegos. Desde ese momento, la actividad deportiva se desplegará en las tres ciudades sede y tendrá una agenda que crecerá jornada tras jornada hasta el 26 de septiembre.

Todo listo

Rosario tendrá un papel central en este comienzo: además de recibir la ceremonia inaugural, será escenario de numerosas competencias durante los Juegos. Santa Fe y Rafaela también tendrán una intensa programación, con escenarios nuevos y renovados que recibirán a deportistas de distintos países y disciplinas.

La llegada de las delegaciones, el recorrido del Fuego Suramericano y la puesta a punto de los escenarios marcaron las últimas semanas de una cuenta regresiva que este sábado llega a su fin. Ahora comienza la etapa más esperada: la competencia, las medallas y las historias de los atletas que representarán a 15 países.

Durante los próximos días, Santa Fe será escenario de una verdadera fiesta deportiva continental. Más de 4.000 atletas competirán en busca de las medallas y serán protagonistas de un evento que también dejará nuevas instalaciones, experiencia organizativa y una infraestructura deportiva que continuará después del cierre de los Juegos.

Una apertura para contar Santa Fe

La ceremonia inaugural será más que el acto formal que marca el comienzo de una competencia. El Monumento Nacional a la Bandera será el escenario de una puesta que buscará contar la identidad de la provincia a través del deporte, la música y las artes, con las delegaciones como protagonistas de una celebración que reunirá a Rosario y a toda Santa Fe.

Con la apertura oficial comenzará una nueva etapa para la provincia: dos semanas de deporte, encuentro y competencia internacional, con Santa Fe, Rosario y Rafaela como protagonistas y una provincia preparada para recibir a los Juegos Suramericanos.