Alcoholemia positivas y secuestro de armas en controles viales

En el marco de los operativos preventivos desplegados en rutas santafesinas, la Dirección General Guardia Provincial, a través de la Unidad Operativa Regional 6 – San Cristóbal, concretó durante los últimos días una serie de procedimientos que permitieron reforzar la seguridad vial y prevenir hechos delictivos.
12 de septiembre de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero

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Durante los controles, fueron detectados tres conductores profesionales con alcoholemia positiva, registrándose graduaciones de 0,15 g/l, 0,35 g/l y 1,18 g/l. En todos los casos se labraron las actuaciones correspondientes, se retuvieron las licencias de conducir y se dispuso la prohibición de continuar circulando.

Asimismo, los procedimientos permitieron detectar dos armas de fuego transportadas sin la documentación correspondiente, concretándose el secuestro de dos carabinas: una calibre .308 y otra calibre .22, en intervenciones realizadas sobre rutas de la región.

Los resultados ponen de manifiesto el trabajo sostenido de la Guardia Provincial, con presencia activa en rutas y corredores estratégicos, fortaleciendo los controles, detectando situaciones de riesgo y retirando armas de fuego de circulación.

Prevención, control y presencia policial: la Guardia Provincial continúa reforzando la seguridad en las rutas santafesinas.

El Departamental
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